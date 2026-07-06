曾淵滄分享下半年收息布局 加入中資電訊股及國泰 看好穩定幣主題吼兩隻股｜百萬倉

著名財經專家、城大特約教授曾淵滄在今年2月初在百萬倉分享「一半收息、一半增長股」的均衡布局，踏入2026年下半年，以上部署應否變陣？曾淵滄坦言港股在加息陰霾下較難大幅反彈，建議策略偏重收息，除了年初分享的本地公用股，可加入中資電訊股及國泰（293）作收息新選擇；他又特別看好穩定幣主題，籲先行部署滙豐（005）及渣打（2888）靜待「港元穩定幣」推出。

息口困擾港股 惟美不會加息

對於港股下半年走勢，曾淵滄形容為「審慎樂觀」，他指市場近期擔心美國聯儲局重啟加息，但他判斷今年內加息機會不大，「他（沃什）始終是特朗普千揀萬揀，揀出來的人取代鮑威爾」，他相信聯儲局主席沃什會用盡辦法不加息，美國總統特朗普也會千方百計壓低通脹，因此美國現時對伊朗和談可以用「跪低」來形容，「伊朗現在可以吊高來賣，突然之間射飛彈、封鎖海峽。」

恒指在6月26日曾跌至22518點，他相信極大可能已見今年最低位，惟加息壓力仍困擾大市，恒指暫時未有能力大幅反彈。再者，市場資金偏好炒AI新貴，冷落傳統重磅科技股也限制恒指表現，預期指數將繼續橫行格局。

對於百萬倉部署，曾淵滄表示，維持一半收息股、一半增長股的建議，但他透露自己因已退休，收息比例實際上已超過一半。在收息股當中，他2月初建議的中電（002）及電能（006）可繼續持有，同時建議加入中資電訊股，例如中移動（941）、中電信（728），因這類股份業績穩定，可望維持派高息政策。

加國泰收息 不擔心太古減持

他又特別提到股息率有6.4厘的國泰可納入收息之選，一來派息過去2年均有所增長，「現在越派越高息，我估太古也要錢」；二來早前中東戰事令油價急升，航空公司能藉燃油附加費變相加價，即使油價回落，附加費也「加快減慢」。

對於國泰6月初被母公司太古（019）發行47億元可交換債券，變相減持5.9%股份，再加上3月太古亦曾以配股方式減持，曾淵滄認為太古並非看淡國泰，着投資者不用擔心。他相信太古先後減持國泰套現，是為了騰出資金部署其他新計劃，他透露自己亦有部署太古，靜候該企的新動作。

穩定幣成最值得留意主題

此外，曾淵滄點名穩定幣是下半年最值得留意的主題。金管局在4月批出港元穩定幣牌照，由滙豐、以及渣打旗下碇點金融科技奪得，預計下半年內正式推出，應用場景包括跨境及本地支付、數字資產交易等。曾淵滄分析，內地禁止加密貨幣交易，卻選擇讓香港試行穩定幣發行，背後意圖是要為人民幣國際化尋找突破口，穩定幣長遠有助內地繞過以美元為主導的SWIFT國際結算系統，相信香港發展穩定幣潛力大。

雖然滙豐與渣打股價接連「破頂」令不少投資者「畏高」，但曾淵滄坦言它們的升幅，跟熱炒的科技新貴比較不算驚人，沒有被市場瘋炒，現價仍可買入，當中未破歷史新高的渣打較抵買。

他年初的百萬倉有一半倉位部署騰訊（700）、阿里巴巴（9988）及中芯（981），對於前兩大科技股上半年表現偏弱，曾淵滄指，它們向來是大戶「舞高弄低」恒指的主要工具，因兩者在恒指的比重甚高，大戶要炒高或壓低恒指，往往會利用兩股的股價波動來達到目的，故此股價本身升跌浮動較大。再者，新股市場暢旺，有資金由傳統科技股轉為抽新股，或新上市的AI股，也拖累傳統科企表現，不過持貨者毋須急於沽貨，如騰訊仍有穩健盈利支持。至於中芯，曾淵滄指其因遭美國制裁，美資無法參與炒作，故升幅遠不及其他晶片「半新股」，但中芯是內地晶片業龍頭，是華為專用的晶片代工商，故他對中芯充滿信心。

港股若跌足一年 恐拖累樓價

港股向來是港樓的領先指標，曾淵滄直言，若港股連續跌足一年，樓價往往會隨之受壓，因部分炒股失利的投資者，資金鏈斷裂後或被迫放售物業套現，形成連鎖效應。他續說，今次港股由年初高位計起下跌，至今僅半年時間，未足以觸動樓市大幅調整。

另一方面，隨著暑假來臨，又踏入內地學生來港升學的租樓旺季，帶動租金持續向上，他相信在租金上升帶動下，樓價下半年或溫和上升5%以內。

對於內地限制資金外流的擔憂會否影響樓市，曾淵滄指，不少內地資金早已透過IPO集資、股息派發等渠道，實質上已留於香港市場之內，並不會輕易調回內地，故相信限制走資對本地樓市影響有限。

記者：葉卓偉

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