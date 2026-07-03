港交所8.3推出5年期中國國債期貨 與中債金融估值中心數據合作

港交所（388）宣布，計劃於8月3日推出5年期中國國債期貨，而港交所旗下香港期交所已與中債估值中心，就數據授權及服務協議達成共識，以支持中國國債期貨順利推出。

中債估值中心助價格計算

港交所指，中債估值中心將授權港交所在開發和營運中國國債期貨時，使用相關債券估值信息，並為港交所提供價格計算服務。

港交所：便利國際投資者投資中國債券

港交所市場主管余學勤表示，推出國債期貨是港交所豐富固定收益產品和助人民幣國際化進程的一大重要里程碑，與中債估值中心合作不僅為國際投資者增添高效的風險管理工具，也將進一步拓寬中國債券估值基準在海外的運用場景，便利更多國際投資者投資中國債券。

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中債估值中心有關負責人表示，中債估值中心將支持港交所推出5年期人民幣國債期貨產品，助力更好發揮國債收益率曲綫定價基準作用，增強人民幣債券國際影響力。

中債估值中心是中央國債登記結算有限責任公司的全資子公司，為中國內地金融市場重要定價基準服務機構，其編制發布的中債估值、中債收益率曲綫、中債指數及中債ESG數據等產品，是全面反映人民幣債券市場價格及風險狀况的指標體系，在市場機構的投資交易、風險管理、會計計量中有廣泛應用。