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現貨金價迫近4200美元 紫金國際炒高15% 老鋪黃金升逾7%

投資理財
更新時間：10:45 2026-07-03 HKT
發佈時間：10:45 2026-07-03 HKT

美國6月非農業新增職位5.7萬個，遠低於預期，紓緩市場對加息的憂慮，現貨金價今早曾上升1.8%，高見每盎司4,195美元。

現貨金最新報4186美元；期金報4191美元；現貨銀報62.5美元。

金礦股造好，紫金礦業（2899）最新升9.8%、紫金黃金國際（2259）升15.2%；招金礦業（1818）升11.5%；山東黃金（1787）升12.3%；靈寶黃金（3330）升15.5%；中國白銀集團（815）亦升7.2%。

金飾股同樣大升，老鋪黃金（6181）升7%，周大福（1929）升4.6%。

分析料4280美元有阻力

霍爾木茲海峽油輪運輸增加，油價近期已回落至接近戰前水平。TD Securities全球商品策略主管Bart Melek表示，能源價格下降與就業增長放緩顯示未來幾個月通脹壓力可能減輕。他表示，聯儲局加息預期下降，可能促使交易員回補先前建立的黃金空頭部位，同時減少拋售多頭部位的誘因，這或許解釋了過去幾天金價的漲勢。

他估計金價可能會上漲至每盎司4,280美元的阻力位，該行預期金價在明年之前難以達到5,300美元的目標價，因為通脹壓力仍在。

「貨幣貶值交易」恐重燃

同一時間，據報美國總統特朗普正積極研究踢走聯儲局理事會成員的方法，以便安插更多自己挑選的人選，外界擔心會再引發對聯儲局獨立性的憂慮。這個「貨幣貶值交易」在今年1月推動金價創下歷史新高。

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