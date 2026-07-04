港股短期難擺脫頹勢 反成尋找「錯殺股份」良機｜余偉龍

2026年上半年，全球資本市場風起雲湧，人工智慧（AI）與半導體產業的強勁需求，如同一股不可抗逆的洪流，推動日、韓、台股市屢創新高，締造歷史性里程碑。然而，在這片繁榮景象下，香港股市卻斯人獨憔悴，表現敬陪末座，引發市場深思。

港股半年結 落後亞洲市場

上半年，台灣加權指數在台積電與AI概念股的領漲下，一度突破47000點大關，展現出驚人的成長動力。韓國KOSPI指數亦不遑多讓，受惠於半導體出口的爆發性增長，曾於5月中旬飆漲突破8000點。日本日經指數則在國際資金的持續湧入及企業獲利穩健支持下，上半年站上70000點之上。這三個市場的共同特點，是緊抓了全球AI與半導體產業的發展機遇，將技術創新轉化為實實在在的股市增長。

反觀香港，恒生指數上半年累計下跌10.7%或2749點，不僅是近6年來表現最差，更在全球主要市場中墊底。儘管香港財政司司長陳茂波曾指出，港股在特定月份的日均成交額曾突破3,000億港元大關，較去年同期增加逾8%，並以此解讀為環球資金正從「四方八面」湧入香港，視其為可靠的「安全港」。然而，數據背後的真相卻是，這些資金並未有效提振整體市場表現，反而凸顯了港股結構性問題的嚴重性。

缺乏AI概念股成結構性問題

港股的疲弱，核心原因之一在於其恒生指數成分股中，嚴重缺乏AI相關主題概念股。當全球資金追逐AI帶來的產業革命時，港股卻未能提供足夠的「爆升股」來吸引這股熱潮。例如，早前表現亮眼的智譜（2513）、長飛光纖光纜（6869）、建滔積層板（1888）等，其漲幅並未有效傳導至恆指。

與此同時，傳統藍籌股如騰訊（700）、阿里巴巴（9988）及美團（3690）等，由於缺乏大市資金的追逐，反而不斷下跌，屢創52週新低，進一步拖累了整體市場表現。這反映出港股在產業轉型和新經濟發展方面的滯後，未能跟上全球科技創新的步伐。

監管連環拳與市場信心考驗

除了產業結構問題，近期中國證監會與香港金融管理局的連環拳式監管行動，也對市場信心造成了沉重打擊。先是中證監打擊跨境證券商的違法操作，隨後金管局聯合行動追查銀行的「殭屍帳戶」及倒查3年帳單，最近更傳出急煞宏利高息融資保險產品，這一系列舉措，無疑加劇了市場的不確定性，使得投資者在市況不明朗的前提下，選擇觀望甚至撤離。加上外圍環境的惡化，美國預期今年仍有機會加息3次，這進一步打擊全球市場的風險偏好，對港股構成額外壓力。

迷霧中曙光：低吸優質收息股

面對港股當前的困境，筆者對後市保持悲觀態度，認為短期內市場難以擺脫頹勢。然而，這並不意味著港股全無投資價值。在市場情緒低迷、股價普遍回調之際，正好是尋找「錯殺股份」的良機，特別是那些具備穩定盈利能力和高股息回報的優質收息股。

以中移動（941）為例，作為中國電訊行業的龍頭企業，其業務穩健，現金流充裕，派息政策一向慷慨。近期市場回調，中移動的股價也隨之而大幅下跌，這反而提供了一個不錯的收納時機。如果中移動的股價能夠回落到60港元附近，投資者將有機會獲得接近8厘的息率回報。在當前低利率環境下，這樣的股息收益率極具吸引力。更重要的是，隨着日後股市回暖，市場情緒改善時，這些被低估的優質股不僅能提供穩定的股息收入，更有機會股價回升，讓投資者得到賺息賺價的雙重回報。

余偉龍

全職投資者

余偉龍Youtube頻道

相關文章︰加息預期忽略油價回落效應 市場震盪料成撈貨機會｜余偉龍

相關文章︰日本央行加息：2024年「黑天鵝」恐再現？｜余偉龍

相關文章︰黃金超越美債？揭開「去美元化」數據幻象與美元體系韌性｜余偉龍

相關文章︰美股三大IPO恐為牛市落幕倒數 SpaceX率先6.12登場 估值與財務勢脫節 ︳余偉龍

相關文章︰內地嚴防走資兼引流 下一目標恐成保險業｜余偉龍

相關文章︰百年數據揭美國中期選舉影響 股市震盪中的投資智慧｜余偉龍

相關文章︰巴菲特築3.1萬億「現金長城」 華爾街沽神點名晶片股盈利超預期「智者警示美股風暴將來臨」