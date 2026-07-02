Meta出租算力掀AI硬件股恐慌 大行急澄清非行業逆轉 後市更應關注資本開支變動

Meta一單消息激起千重浪！外媒報道指Meta計劃向外部客戶出售多餘AI算力及模型服務後，引發市場質疑算力是否不再短缺、甚至出現過剩，令美光（MU）、SanDisk（SNDK）等記憶體股急挫，本港市場也出現一場「AI硬件股小股災」，韓股更單日大跌7.9%。不過，多家華爾街投行認為，Meta出租算力不應直接解讀為AI產業出現拐點，主因Meta容量在整個雲端市場中佔比有限，外租算力更可能是短期提升收入及每股盈利的工具；對於晶片和伺服器產業鏈而言，市場應該更關注Meta及其他雲端巨頭後續會否下調資本開支。

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大摩：難改變數據中心建設趨勢

綜合媒體報道，摩根士丹利估計，Meta在2026年及2027年將分別新增約2GW及3.5GW自有IT容量，規模仍低於Amazon及Google等大型雲端業者，即使釋出部分容量，也難以改變未來數年全球數據中心建設趨勢。

伯恩斯坦亦指出，Meta未來數年新增容量並非全部可供出租，也不代表使用相同世代GPU或承接相同工作負載，不能簡單視為同一類供給。

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倉位擁擠及去槓桿等放大跌勢

針對一眾AI硬件股重挫，摩根大通認為，這除了因為基本面疑慮外，市場倉位過度擁擠、去槓桿及獲利回吐，也放大了跌勢，但真正判斷AI基建周期是否反轉，仍要觀察下一輪業績期，包括Meta是否澄清計劃、雲端業者會否調低資本開支，以及AI應用與推理需求能否持續增長。

Meta顯潛在價值 減回報憂慮

不過，有關消息對於Meta而言，將有望是利好消息，並刺激該股周三大升8.8%至612.91美元。美銀證券發報告指出，雲業務的推進有助於突顯Meta旗下算力資產及模型研發的潛在價值，一定程度上化解投資者對公司持續加碼AI基礎設施卻遲遲看不到回報的憂慮，該行維持對Meta「買入」評級，目標價835美元。

該行又提到，若Meta 2026年的資本開支規模能夠支撐最高3GW的算力建設，將賦予公司更大的戰略靈活性，一旦出現過剩算力，可按每年每GW 100億至150億美元的價格向外出租，對公司形成正面支撐。

瑞銀亦認為，對Meta而言，出租算力可將遠期AI願景轉化成近期收入。在Meta AI、商業代理、聊天機械人及Reels等業務尚未變現前，算力租賃和模型API能夠緩解投資者對AI開支回報不足的擔憂。

SpaceX早已出租數據中心算力

事實上，Meta並非首間嘗試把自建AI算力對外變現的科技巨頭。D.A. Davidson董事總經理Gil Luria表示，Meta目前情況與SpaceX相似，後者亦因龐大AI基建投入而出售部分算力。SpaceX早前已與Anthropic及Google達成協議，出租位於美國孟菲斯的數據中心算力，驗證了自建數據中心，隨後賣算力這條路的可能性。

最直接受傷是新型雲端平台

至於Meta入局最直接受傷的，不是Amazon、Microsoft及Google等大型雲端服務商，而是CoreWeave（CRWV）及Nebius（NBIS）等新型雲端平台。Luria指出，因為這些公司依賴Meta帶動增長，但Meta未來或不再需要它們。

核心矛盾在於，若AI初創或企業可以直接向Meta租用更大規模、更低價的算力，CoreWeave等中間商的下游客戶會被分流；同時，若Meta決定自建算力並對外銷售，其可能減少向CoreWeave和NEBIUS的外部採購，從而市場對CoreWeave及NEBIUS的定價不只有競爭對手，還有少了Meta這個大客戶。

更深層問題是融資，新興雲端平台的擴張高度依賴債務與GPU抵押融資，一旦大型科技公司加入出租算力，GPU小時租金受壓，抵押物估值亦可能下調，令再融資難度上升。