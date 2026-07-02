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Endowus警告市場對AI主題過度集中 低估情緒高漲風險

投資理財
更新時間：17:47 2026-07-02 HKT
發佈時間：17:47 2026-07-02 HKT

近期美股及亞洲科技股延續升勢，AI半導體供應鏈仍是市場主線，同時SpaceX破紀錄IPO更進一步點燃投資者對「下一個超級增長故事」的追逐，不過獨立財富顧問及投資平台Endowus智安投警告，市場對單一主題乃至單一股份的高度集中押注，投資者需警惕自己判斷入市及離場時點的能力。

警惕自己判斷入市及離場時點的能力 

Endowus智安投董事總經理及香港業務主管袁淇欣指出，市場近日重新熱議AI泡沫，但投資者最需要警惕的，未必是能否準確叫停泡沫，而是高估自己判斷入市及離場時點的能力。

她續指，歷史反覆證明，泡沫往往事後才清晰，即使估值看似昂貴，市場仍可因盈利上修、資金流入及結構性科技變革而持續上升；過早離場，代價可能與高位追入一樣沉重。AI、航天等主題固然代表未來發展方向，惟市場對單一主題乃至單一股份的高度集中押注，往往低估了情緒高漲時所隱藏的風險。同時歷史一再證明，即使是具備巨大增長潛力的企業，其估值與基本面之間亦可能出現脫節。

廣泛分散投資比追逐熱門題材更重要

另外，現時美伊停火令油價由高位回落，有助紓緩通脹壓力，但航運及能源市場正常化仍需時間，地緣政治的連鎖效應不容忽視。Endowus智安投認為，當市場越炒作概念，紀律就愈重要，投資者保持投資、廣泛分散、定期再平衡，往往比追逐熱門題材更能穿越周期。


 

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