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內地資本外流惹稅務問題 傳審查範圍擴大 嚇窒富裕人士來港開戶

投資理財
更新時間：06:00 2026-07-04 HKT
發佈時間：06:00 2026-07-04 HKT

國際金融協會數據顯示，中國家庭和企業去年向海外轉移的資金高達創紀錄的8,070億美元，除了資本外流，也引發稅務問題。外媒早前引述消息報道指，中國加強對公民海外收入徵稅力度，繼去年將超級富豪列為徵稅對象後，將審查範圍擴大到不太富裕的個人，而且在海外投資、尤其是在美國和香港股票市場的公民更成為重點對象，其投資收益最高可徵收20%稅。

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「高流動性資產」成堵截目標

有金融界人士指，內地近期舉措已嚇窒內地富裕人士來港開戶的意欲，對資產管理行業構成衝擊。張翹楚的公司亦有接觸內地高端客戶，他不諱言，中央近期行動極具針對性，除了高流動性的券商、金融及貨幣資金平台首當其衝，基金及保險業亦受波及。

他指，過去不少內地人或透過買賣基金、股票，甚至購買保險產品後迅速「退保」來套現轉移，故這類極易搬離境外的「高流動性資產」已成官方堵截資金外流的目標。

外電早前更引述知情人士指出，宏利已撤回一款針對香港高淨值客戶的高槓桿保單產品，因產品引起監管機構關注，有市場人士指，該產品過去深受內地富豪歡迎，因該產品容許富裕客戶以接近4倍槓桿購入名義價值8,000萬美元的保單，並聲稱回報超過10%。

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