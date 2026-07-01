SpaceX入指利好因素料已反映 8月起迎多輪解禁潮 專家嫌估值貴 「股價跌兩成才考慮」 | 星市攻略

馬斯克旗下SpaceX將於下周二（7日）正式納入納斯達克100指數，市場憧憬被動基金買盤流入，將刺激股價向上；不過，高富金融集團投資總監梁偉民接受《星島頭條》訪問時表示，納入指數的利好因素早已被市場預期，單計納指100相關被動資金流入約40億美元，相對SpaceX目前逾2萬億美元市值並不算龐大，未必足以構成明顯支持。相對而言，他提醒投資者更應關注SpaceX在8月至12月有多輪內部人士股份解禁，以及今年8月首份業績能否交代其收入高速增長路徑。

被動資金流入相對市值不多

記者翻查資料顯示，SpaceX先後獲納入多項指數，其中於6月18日納入CRSP指數；同日納入FTSE Russell指數；上周五（26日）納入MSCI指數；以及於下周納入Nasdaq 100指數。根據摩根大通估計，SpaceX納入Nasdaq 100指數或帶來約43億美元被動資金流入。

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梁偉民對此表示，市場早已預期SpaceX即將納入主要指數，因納斯達克早前已放寬相關要求，市場在公司正式入指前已知悉相關可能性，不少基金亦可能提前部署，因此入指本身未必是新的利好。

他估計，單計納指100指數相關被動資金流入約40億美元，「不算真的很多」，對股價推動作用未必要很大。若計及其他指數，資金流入可能略高於100億美元，但相對SpaceX目前逾2萬億美元市值，比例仍不算高，難以構成即時大幅支持。

首日收市價150美元成技術支持

梁偉民認為，SpaceX股價短期更受整體市場氣氛影響，尤其近期市場氣氛較5月及6月初轉弱，投資者對其股價高企的質疑有所升溫。他更提醒，投資者不宜把SpaceX正式納入指數當日股價，視為明確支持位；若要看技術支持，反而應留意上市首日收市價附近，即約150美元水平。

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被問到SpaceX入指後會否出現資金散水、以至影響大市走勢，梁偉民認為資金不會單純因為SpaceX一隻股份而全面流走，因為SpaceX並非整個市場唯一指標，除非其股價急跌得非常厲害，否則不會單獨引發市場資金大規模撤離。

他認為，市場真正關注的是AI整體發展信心，以及大型科技企業大舉投資數據中心後，最終能否取得足夠回報。若AI投資變現落空，企業或減少半導體相關開支，屆時不只是SpaceX，整個科技股板塊都會受到質疑。

8月至12月將迎多輪股份解禁潮

值得留意的是，SpaceX在8月至12月或有多輪內部人士股份解禁。當中包括8月第二季業績電話會議後兩個交易日，或有約30%符合條件內部人士股份解禁，影響全部已發行股本12%；其後8月21日、9月10日、9月25日、10月12日及10月26日，各有7%符合條件內部人士股份解禁，分別影響全部股本2.8%；11月第三季業績後，或再有28%符合條件股份解禁，影響全部股本11.2%；12月9日則再有一批7%股份解禁。

梁偉民認為，解禁對股價一定會構成壓力，原因是早期投資者持貨成本極低，即使股價在150美元附近，仍有相當可觀利潤。他相信，部分前期投資者會有套現需要，即使不是所有股份都會沽售，仍會帶來供應壓力。

他又指，若解禁只是一次性事件，市場在解禁過後或可逐步消化；但SpaceX解禁期由8月持續至12月，因此市場憂慮或會延續數月。由於市場本已普遍認為SpaceX估值昂貴，一旦流通股份增加、沽售壓力上升，股價未必仍能如上市初期般支撐得住。

現價不宜高追 跌兩成仍不便宜

至於投資者應否趁入指前後部署，梁偉民直言，自己本身並不看好SpaceX，因此不建議在現水平買入，除非股價由現水平再跌至少兩成，才會考慮重新審視。他強調，即使股價跌兩成，估值仍然不便宜，因SpaceX目前仍未有盈利，背後僅依賴市場對未來收入大幅增長的樂觀預期。

梁偉民指出，市場現時仍預期SpaceX未來數年收入可升至數千億美元，但要由現時數百億美元收入，在3至4年內大幅增長至相關水平，難度相當高。他解釋，SpaceX現有兩大核心業務包括火箭發射及Starlink，已屬相對成熟業務，但正因業務已成形，要在短時間內再實現10倍甚至數十倍增長並不容易。至於市場期待的AI及太空數據中心概念，則仍較遙遠，而且AI領域競爭激烈，SpaceX能否突圍仍是問號。

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8月首次放榜 關注馬斯克如何「畫餅」

針對SpaceX預期8月公布上市後首份財報，梁偉民認為投資者不需過份斟酌公司是否持續虧損，因為這早已在市場預期之內。他指出，市場買入SpaceX主要是「買其願景」，因此業績重點在於管理層能否向市場清晰交代如何實現這個收入增長路徑，「情況就如同Tesla一樣，管理層需要繼續向市場『畫個餅』，讓市場對無人駕駛、機械人等概念保持信心，才能支撐現時的高估值」。

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