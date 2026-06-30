Mox推全年無限次旅遊保 投保可賺亞洲萬里通里數

虛擬銀行Mox Bank今日（30日）宣佈推出「隨你飛旅遊保」全年計劃，由昆士蘭保險承保，為期12個月內無限次旅程提供保障，包括醫療保障及24/7緊急支援。此外，雙方未來將繼續擴大數碼產品組合，並計劃於未來數月推出家居保險產品。

與此同時，Mox由即日起至2026年7月31日推出推廣活動，合資格客戶將有效國泰航空會員賬戶連結至其Mox賬戶，並投保「隨你飛旅遊保」全年計劃，便可按已付保費賺取1比1的「亞洲萬里通」里數。

將五大附加保障納入計劃

根據Mox現有單次旅遊保險數據顯示，逾50%客戶會選擇加購一項或以上附加保障；而該公司已將五大最受歡迎的附加保障納入全年計劃中，包括手機盜竊保障（高達8,000元保障額）、個人信用卡被盜用保障（高達10,000元保障額）、食物中毒現金津貼（全額醫療保障及高達1,000元現金津貼）、極限運動或冒險運動保障（全額醫療費用保障），以及缺席活動保障（高達12,000元保障額），且客戶無需繳付額外費用。

最高六折優惠 最快5天完成索償

有關計劃可讓客戶全年無限次旅遊，旅程最長可達90天。在推廣期內更可獲六折至八折優惠，其中基本計劃亞洲區折扣後保費為1,300元（全球為1,700元）；標準計劃亞洲區為1,800元（全球為2,200元）；優越計劃亞洲區為2,100元（全球為2,500元）。

該行又指，根據相關旅遊保險理賠平台過往表現，98%索償個案可於5個工作天內處理完成，獲批賠償款項將直接存入客戶的Mox戶口。至於Mox+客戶更可免費升級，手機盜竊保障及信用卡被盜用保障可獲雙倍標準保障額，分別為16,000元及20,000元。