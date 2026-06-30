你嚇到走 我等緊入｜曾智華

踏入今年，恒指認真大件事，不停跌，尤其踏入6月，中正五窮六絕，七有冇得翻身冇人知，水晶球經已打爛晒，股民只在震。身邊不少人紛紛問：點解會跌成咁？會跌幾耐？應否棄械投降止蝕？

小弟並非先知（其實可能乜都唔知！），所以以上3個問題，全冇肯定答案，更不會亂給意見。不過，記得一個月前，曾在本欄請大家留意香港首富兒子李澤鉅實牙實齒話：「現今環境下，風大浪大，一句講晒，現金為王。」超人仍然在世，仍然精靈，李澤鉅講的，當然代表父親看法。超人眼光能人所不能，除自己判斷分析超精準外，身邊更謀臣如雨，提供全球（當然包括香港）的最新經濟動向。

過去一年，香港樓市不尋常上升，新樓非常暢銷，發展商爭相出貨，見好唱好的業界，當然力指樓市早早見底，今年會有1至2成升幅。

但心水清者一睇，三分二買家的英文拼音，似內地人多喎。兼且，早早有內線人透露，北京將頒布新政策，嚴打跨境資金非法外流。正是春江水暖鴨先知，趁阿爺未出手，當然走得快好世界，落咗嚟香港再算。

考慮趁低吸納「走佬股」

終於消息證實，7月1日開始，內地實行資本管制新政策，嚴控內地人的資本配置。即係乜？即係進一步收網，逃稅走資者再冇運行。如此情況下，主要靠北水炒高的股市及樓市，將面對嚴峻形勢。恒指由今年1月高位計，至上周五跌了5482點，累計近2成，已可稱熊市。

但睇深一層，有邊類股份跌2成？並非小弟經常強調退休投資組合中必須有的柱躉股：政府政策傾斜錫晒，因唔可以俾佢死，包括中電控股（002）、國泰航空（293）及港鐵公司（066）囉，全部跌幅輕微，持有這些公司股票，根本無懼現況，反之，可以考慮當「走佬股」，跌到四腳朝天超值時買返多少。

邊類係內地資金的「走佬股」，自己做吓功課研究啦。半杯水理論永遠準，7月可能是人退我進的月份啊！

資深傳媒人 曾智華