財經KOL殺入世界盃 紅磡索螺絲11場贏10場 唐牛力捧荷蘭 李聲揚視作社會實驗

世界盃進入淘汰賽階段，氣氛進一步白熱化，除了普羅球迷之外，不少財經經人士亦非常關注賽事，甚至在社交平台分享落注心得。《星島頭條》訪問了3大財經KOL紅磡索螺絲、唐牛及李聲揚，發現三人玩法各異，其中紅磡索螺絲在分組賽期間選擇性落注，每注高達1萬元，但暫時11場贏了10場；唐牛則幾乎每日落場，目前僅有微利；至於李聲揚更明言把今屆世界盃視為「社會實驗」，計劃104場賽事全部下注，以找出「和局」的機會率是否遭一般人低估。

紅磡索螺絲：切忌輸波後追注

紅磡索螺絲表示，自己在分組賽期間有落場投注，但並非每場都買，主要集中買單場讓球盤，而且多數每場注碼約1萬元。從他提供的投注紀錄可見，多場賽事均有派彩，包括法國、阿根廷、美國、巴西、土耳其等賽事，部份派彩達1.4萬至1.8萬元不等。

他表示，暫時約11場中勝出10場，唯一失手為荷蘭對日本一役，該場輸了一半。面對分組賽頻頻爆冷，他笑言有些運氣，自己沒有太複雜的模型，主要還是看賠率及值博率，「不是每場都賭，值博率高才會入場」。

他強調，賭波最忌輸了之後追注，因為一旦把上一場情緒帶到下一場，很容易越輸越多。他提醒，投注時要把每場比賽當成新的開始，「輸了就是輸了，千萬不要追」。

看好法國奪冠 情感喜歡阿根廷

談到淘汰賽形勢，紅磡索螺絲直言「全心看好法國」。他認為，法國陣容完整，球員狀態理想，而且後備深度足夠，「甚麼球員都有，整隊都很穩定。」不過，他亦坦言，情感上較喜歡阿根廷，但若按理性判斷，仍認為法國最有機會捧盃。

被問到會否因為睇波而錯過股市機會，他表示沒有太大影響，因為自己不是每場都買，重心仍然放在股市。

唐牛：阿根廷搓傳多 角球料偏少

唐牛則表示，作為標準球迷及博彩迷，分組賽期間當然有落注。17個賽事日中，他只有1日因為形勢太混亂而沒有下注，暫時總投注兩萬多元，利潤為199元。

他今屆繼續支持荷蘭，原因是自己多年來都是荷蘭球迷。他認為，荷蘭後防陣容強，中前場球員默契逐漸形成，而且不少球員在國家隊表現比球會更好。更重要的是，今屆賽前市場並不特別看好荷蘭，心理壓力較細，反而有利發揮。

玩法方面，唐牛主要看球隊打法、雙方實力差距及比賽進程，常用讓球盤、角球大細及入球大細。他舉例指，阿根廷較多搓傳，角球可能偏少；荷蘭「入得又失得」，入球傾向偏多；若雙方實力差距大，則可考慮強隊角球大或弱隊角球細。

提醒足智彩是賭博 非投資或投機

與紅磡索螺絲不同的是，唐牛坦言，今屆世界盃由凌晨至中午均有賽事，的確會搶走部分看市時間，加上睡眠不足，精神亦較差，近期市況偏弱，更令他沒有太大心機看市，買賣機會自然減少。

但他提醒，足智彩是賭博，不是投資或投機，只能用輸得起的金額下注。即使勝率有一半，長賭仍然大機會輸錢。他亦稱，「小賭怡情，大賭輸到眼瞏瞏」。

李聲揚：104場全部下注 多數買和

相比上述兩人，李聲揚採取截然不同玩法。他表示，今屆世界盃一共有104場賽事，自己打算每場都買，每場注碼100元，整個實驗即使全部輸光，最多亦只是1萬多元。

他坦言，目前肯定是輸錢，但輸幅不算大，因為這次不是為了賺錢，而是想做一個「社會實驗」。他表示，自己今屆主要買「主客和」，多數場次買和局，原因是熱門球隊賠率太低，即使勝率高，回報亦有限。同時，他以前研究過，一般人會低估和局的機會，所以這屆買和局，想看看最終的數據統計。

李聲揚指出，很多人會直覺追捧阿根廷、英格蘭等熱門球隊，但這類賽果即使較容易命中，賠率通常只有1倍多，長期回報未必吸引。相反，和局勝率較低，但部分賠率可達十倍以上，若偶爾命中，回報會較突出。

歷屆冠軍多熱門 英格蘭是時候奪冠

至於冠軍，他表示自己賽前曾買英格蘭，認為「奪冠時機應該差不多了」。他分析，世界盃雖然場數不多，但歷屆冠軍其實大多集中在賽前大熱球隊之中，真正超級冷門捧盃幾乎從未出現。

他指出，自1998年以來，世界盃冠軍賽前賠率大多在10倍以內，因此他挑選冠軍時，基本上只會考慮英格蘭、法國、西班牙及阿根廷等熱門球隊。至於日本，他承認屬於冷門下注，若真的爆冷捧盃，「中了就神仙」。

李聲揚亦透露，自己2014年世界盃曾輸過六位數，後來才下定決心「斬手指戒賭」。今屆每場只買100元，已比以往克制得多。他提醒，球迷「千萬不要」想靠世界盃搵快錢，因為博彩賠率本身對投注者不利，只要時間拉長、場次買多，長遠大機會輸錢。因此，將賭波當作睇波的投入、和朋友之間的話題就好，千萬不要抱著能賺錢的心態。