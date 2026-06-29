耐心等待股市見底回升｜曾淵滄

兩個星期前，我曾提到有三個因素拖累港股回調，至今這三個因素仍然不變，上個星期再加上一個新的因素，就是中國國家審計署竟然指中國銀行（3988）逃稅23.7億元人民幣，農業銀行（1288）也被列入審查對象。一下子，原本在前個星期還在創新高的內銀股全都面對股價下跌的壓力，下跌股份的範圍亦擴大。

內銀下跌成第四股力量

向來人們總覺得只有民企才會逃稅，真沒想到國企也會逃稅，最終罰款也不知是多少，肯定會影響今年的盈利，股民也開始擔心其他國企銀行會不會也陷入逃稅的風波。大部分的國企銀行股都是恒指成分股，股價下跌時就成了第四股催使恒指再下跌的力量。

股市有句老話：「不要希望自己有能力摸底。」是的，目前最佳行為是耐心的等待股市見底回升，而且是相當顯著的回升，我們才能知道底已經出現了。

此外，不妨留意我在兩個星期前提到促成股市下跌的三個因素在未來的日子會不會有改變？因此，今天不妨再重溫：第一個因素是加息的恐懼，第二個因素是擔心Al泡沫爆破，第三個因素是中國證監會重罰三間香港證券行，指他們協助內地居民非法「走資」。

加息恐懼有機會改善

第一個因素是有機會改善的，特朗普正在使出渾身解數，設法讓霍爾木茲海峽開通，只要海峽一通，石油價格下跌，通脹壓力就可以解除，也不必擔心加息，更可能變成減息，不要忘記，新任聯儲局主席沃什是特朗普千挑萬選的人，只要有減息的空間，他一定會減息。

沒人知道AI泡沫幾時爆

第二個因素實際上也只是一種擔心，沒有人知道泡沫幾時會爆破。看看那些Al新股，至今為止依然是一上市就大幅上升。是的，短短一個星期，我在上星期提起的智譜（2513）已經從高位下跌31%，但是相信有膽炒這類股的人也必然有一定的心理準備。現在，比較難估計的是市場上有多少錢正在炒作這些Al股？要知道有多少錢在炒作這類股，才能估計爆破時的影響力。

中央仍鼓勵合法投資

第三個因素比較麻煩，現時估計內地非法轉移人民幣到香港炒股的錢已完全消失，香港股市少了好大的一筆錢，要用好一段時間才能補回。幸好中央及特區政府近日不斷強調，中央不是要阻止內地居民在香港進行合法的投資。事實是，如果全面斷絕內地居民的投資，香港也不可能成為國際金融中心，人民幣走向國際化的步伐也會停止。中央政府想做的事只是阻止非法「走資」，合法的投資還是鼓勵的。

曾淵滄

