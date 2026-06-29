Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

耐心等待股市見底回升｜曾淵滄

投資理財
更新時間：10:56 2026-06-29 HKT
發佈時間：10:56 2026-06-29 HKT

兩個星期前，我曾提到有三個因素拖累港股回調，至今這三個因素仍然不變，上個星期再加上一個新的因素，就是中國國家審計署竟然指中國銀行（3988）逃稅23.7億元人民幣，農業銀行（1288）也被列入審查對象。一下子，原本在前個星期還在創新高的內銀股全都面對股價下跌的壓力，下跌股份的範圍亦擴大。

內銀下跌成第四股力量

向來人們總覺得只有民企才會逃稅，真沒想到國企也會逃稅，最終罰款也不知是多少，肯定會影響今年的盈利，股民也開始擔心其他國企銀行會不會也陷入逃稅的風波。大部分的國企銀行股都是恒指成分股，股價下跌時就成了第四股催使恒指再下跌的力量。

股市有句老話：「不要希望自己有能力摸底。」是的，目前最佳行為是耐心的等待股市見底回升，而且是相當顯著的回升，我們才能知道底已經出現了。

此外，不妨留意我在兩個星期前提到促成股市下跌的三個因素在未來的日子會不會有改變？因此，今天不妨再重溫：第一個因素是加息的恐懼，第二個因素是擔心Al泡沫爆破，第三個因素是中國證監會重罰三間香港證券行，指他們協助內地居民非法「走資」。

加息恐懼有機會改善

第一個因素是有機會改善的，特朗普正在使出渾身解數，設法讓霍爾木茲海峽開通，只要海峽一通，石油價格下跌，通脹壓力就可以解除，也不必擔心加息，更可能變成減息，不要忘記，新任聯儲局主席沃什是特朗普千挑萬選的人，只要有減息的空間，他一定會減息。

沒人知道AI泡沫幾時爆

第二個因素實際上也只是一種擔心，沒有人知道泡沫幾時會爆破。看看那些Al新股，至今為止依然是一上市就大幅上升。是的，短短一個星期，我在上星期提起的智譜（2513）已經從高位下跌31%，但是相信有膽炒這類股的人也必然有一定的心理準備。現在，比較難估計的是市場上有多少錢正在炒作這些Al股？要知道有多少錢在炒作這類股，才能估計爆破時的影響力。

中央仍鼓勵合法投資

第三個因素比較麻煩，現時估計內地非法轉移人民幣到香港炒股的錢已完全消失，香港股市少了好大的一筆錢，要用好一段時間才能補回。幸好中央及特區政府近日不斷強調，中央不是要阻止內地居民在香港進行合法的投資。事實是，如果全面斷絕內地居民的投資，香港也不可能成為國際金融中心，人民幣走向國際化的步伐也會停止。中央政府想做的事只是阻止非法「走資」，合法的投資還是鼓勵的。

曾淵滄
 

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
麥明詩叔仔豪送「金牛花束」畀員工價值數萬 盛龍亨做博愛總理 晒遊艇名錶勁富貴
麥明詩叔仔豪送「金牛花束」畀員工價值數萬 盛龍亨做博愛總理 晒遊艇名錶勁富貴
影視圈
15小時前
不是濕疹︱深圳一家五口患疥瘡夜晚奇痕難入睡 醫生警告：傳染性極強
不是濕疹︱深圳一家五口患疥瘡夜晚奇痕難入睡 醫生警告：傳染性極強
即時中國
5小時前
世界盃2026｜一文睇清32強至決賽32場賽事 開波時間及電視直播資料
足球世界
22小時前
陳伶俐傳再離婚丨21歲與林敏驄奉子成婚 攜兩子改嫁入豪門 高智商大仔讀港大神科
陳伶俐傳再離婚丨21歲與林敏驄奉子成婚 攜兩子改嫁入豪門 高智商大仔讀港大神科
影視圈
21小時前
九龍城小巴車禍｜車Cam曝光 舉傘途人避唔切遭從後硬撼 路牌被撞斷飛出
00:50
九龍城奪命小巴｜車Cam曝光 舉傘途人避唔切遭從後硬撼 路牌被撞斷飛出
突發
17小時前
黎燕珊「黃昏戀」甜蜜回春如少女 偕新歡穿情侶裝春風滿臉 曾傳遭前夫劉永家暴
黎燕珊「黃昏戀」甜蜜回春如少女 偕新歡穿情侶裝春風滿臉 曾傳遭前夫劉永家暴
影視圈
3小時前
世界盃2026︱南韓出局引公憤 主教練洪明甫收「死亡威脅」宣佈辭職
世界盃2026︱南韓出局引公憤 主教練洪明甫收「死亡威脅」宣佈辭職
即時國際
1小時前
港產口罩廠轉賣鞋！全手工做潮款涼鞋爆紅 負責人靠轉型救亡：唔賣鞋已經保唔住間廠
港產口罩廠轉賣鞋！全手工做潮款涼鞋爆紅 負責人靠轉型救亡：唔賣鞋已經保唔住間廠
生活百科
2026-06-28 10:00 HKT
何文田地盤挖泥機翻側 墮鐵通壓斃一男工 另有一人受傷送院
突發
2小時前
九龍城奪命小巴｜死者為休班食環督察 據悉司機疑因前車收慢釀禍
九龍城奪命小巴｜死者為休班食環督察 據悉司機疑因前車收慢釀禍
突發
13小時前