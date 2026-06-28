美股下半年慎防AI灰犀牛｜久利生

新一輪「科技通脹」或正在美國蔓延。由於存儲芯片極度短缺，蘋果和微軟日前宣佈漲價，而與關稅和油價衝擊不同，AI對需求衝擊可能持續數年。

格林斯潘曾大手加息引發崩盤

歷史總是驚人地相似。剛過世的前聯儲局主席格林斯潘，當年非常依賴個人的直覺與「市感」，深信新技術正在徹底改變經濟運作的底層邏輯。當美聯儲其他成員憂慮經濟過熱時，他反而叫大家冷靜，堅稱那些宏觀經濟數據肯定有誤差，選擇放手讓經濟繁榮繼續奔跑，完全賭在「生產力奇蹟」能夠壓制通脹這點上。

到千禧年，他才開始意識到，生產力增長及其所催生的股市狂潮，到頭來反而成為引爆通脹的元兇。他再打開口牌都無用，因為市場根本不理會，結果要大手加息，引發美股崩盤、經濟衰退。

美光加深投資者Buy the dip信仰

如今，美光業績同指引大幅超出預期，市場視為重大利好消息。市場愈來愈接近盲目樂觀，「今次不一樣」，雖然還未真正瘋狂亢奮。但此時美光交出一份強勁的業績，只會加深投資者對Buy the dip的信仰。這種自滿情緒放大，會令風險管理被徹底拋諸腦後。

截至目前為止，美光已在數據中心、消費電子、汽車及其他終端市場簽署了16份協議。即使以最低下限價格計算，已簽署協議的累計承諾營收在5年內仍能達到約1,000億美元，且預期毛利率將超越以往的峰值水平。目前這批已落實的協議，大約佔美光預期DRAM出貨量的20%（NAND則佔30%）。隨著時間推移，相關戰略合約最終將覆蓋約50% 的預期總營收。這些協議涵蓋了與4家特大客戶（當中包括兩家超大規模雲端服務商）的合作關係。

Trump Trade成最亮眼投資策略

觀乎近期英特爾、美光及戴爾輪流大升。英特爾依靠政府入股引發估值重估；美光獲總統特朗普公開讚賞：「我剛與美光的負責人會面，這是目前市面上最炙手可熱的公司之一。」戴爾更獲得直接點名加持，被呼籲「去買一部戴爾，它們真的很棒」。

這證明了過去一年在美股市場中，表現最亮眼的策略之一無疑是跟特朗普交易（Trump Trade）。但此股票Trump Trade不同彼宏觀Trump Trade，亦即是投資者毋須過分糾結於業績數字，反而應緊盯白宮的最新表態。再簡化這個投資邏輯，便會形成一條清晰的炒作產業鏈：先出現在核心成員的持倉，再出現在官方口中，最終反映在股價圖上。

「白毛股神」推波助瀾

更何況，市場上除了有「白宮股神」，近期在社交平台X（前稱Twitter）上還湧現了一位人氣極高、頂著動漫白髮頭像的神秘投資專家「白毛股神」Serenity，據講其長居日本、自稱曾任AI研究科學家及RISC-V基金會成員，以「極度硬核的工程技術」風格著稱，專門發掘AI產業鏈中不可替代的「供應鏈瓶頸」企業。又因其分析具備高度技術權威性，近期多次精準點名相關半導體及軟硬件股份，並錄得驚人升幅，因而在亞股及美股的網民散戶圈中人氣急升。

早前受到全球AI概念股拋售浪潮的衝擊，台股連續遭遇重挫。Serenity在X上發文，質疑彭博刻意將台積電僅約23.6倍的預測市盈率，以及整個Nvidia上游供應鏈抹黑為「泡沫」；同時故意將投資者買股的孖展扭曲為帶有負面含義的債務，並將台灣當前市場與2000年的科網股泡沫強行作比較，直斥該報道是「亂噏」。

在兩大「白」色股神的聯手推波助瀾下，以標普500指數為代表的美股，其對比長期盈利的估值水平，實際上已經超越了當年科網泡沫高位時的紀錄。尤其在市場傳出特朗普似乎與伊朗達成和平協議的消息後，美股隨即再度爆發式飆升。

期權交易突顯市場狂熱

若要尋找投資者盲目狂熱的另一最有力證據，除了現貨股市，也可參考期權交易。股市一向呈現「慢牛急熊」（升得慢、跌得急）的特性，因此具備對沖功能的認沽期權價格，理應貴過同等條款的認購期權。但目前反映科技股表現的納斯達克指數中，平均一張Call的價格竟然貴到與Put難分高下。這反映散戶與投機者正瘋狂押注，賭股價「會升上月球、甚至衝向火星」。

這不免令人聯想到，2000年科網泡沫爆破前夕，即使當時資產價格飆升，開始對經濟平衡構成威脅，格老最初只溫和地提出「非理性亢奮」的警告。但最後卻連續加息，間接戳破了他自己有份做成的科網泡沫。新任聯儲局主席沃什上場，在貨幣政策同樣處於息口環境待變的十字路口，會否重蹈當年格林斯潘的覆轍，令AI牛變灰犀牛？這是當前環球金融市場的最大懸念。



久利生