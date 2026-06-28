劉麥嘉軒料MPF行政費可降至0.2% 其他收費也有下調空間 年底或有結果

積金局主席劉麥嘉軒今天（28日）發表網誌表示，「積金易」平台是香港其中一個用戶量和每月處理行政指示量最高的數碼平台，有信心未來收費可持續下降至0.2%至0.25%，屆時強積金行政費會較之前減少三分二。積金局亦會檢視其他強積金收費（包括成員服務費、投資管理費等）的減費空間，目標是繼續下調整體收費，預計今年底會有結果。

「積金易」僱主註冊率達73%

劉麥嘉軒表示，自今年4月底「積金易」全面運作後快兩個月，僱主的註冊率達73%，越來越多僱主使用電子而非以紙本方式處理每月供款、為新加入僱員登記參加強積金計劃等強積金行政工作。

「積金易」使用情況

經「積金易」轉換基金比率達82%

計劃成員方面，自從去年底規模較大、計劃成員數目較多的受託人陸續上台後，註冊人數和註冊率亦持續上升，且透過「積金易」以電子方式轉換基金的比率更高達82%。

她提到，完全理解「積金易」徹底改變運作了25年的計劃行政安排和管理強積金的模式，和其他大型數碼基建項目一樣，都需要一些時間才達至普及。她又指，不少用戶反映使用「積金易」沒有想像般困難；更漸漸體會到其好處，養成定期登入習慣，例如透過「冬甩圖表」檢視自己強積金的投資表現。

她呼籲還未註冊「積金易」的打工仔女盡快行動，而「積金易」團隊會持續透過深化公眾參與、具針對性的專題宣傳及教育項目，鼓勵及支援未註冊的僱主和打工仔女註冊「積金易」。