Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

劉麥嘉軒料MPF行政費可降至0.2% 其他收費也有下調空間 年底或有結果

投資理財
更新時間：09:00 2026-06-28 HKT
發佈時間：09:00 2026-06-28 HKT

積金局主席劉麥嘉軒今天（28日）發表網誌表示，「積金易」平台是香港其中一個用戶量和每月處理行政指示量最高的數碼平台，有信心未來收費可持續下降至0.2%至0.25%，屆時強積金行政費會較之前減少三分二。積金局亦會檢視其他強積金收費（包括成員服務費、投資管理費等）的減費空間，目標是繼續下調整體收費，預計今年底會有結果。

「積金易」僱主註冊率達73%

劉麥嘉軒表示，自今年4月底「積金易」全面運作後快兩個月，僱主的註冊率達73%，越來越多僱主使用電子而非以紙本方式處理每月供款、為新加入僱員登記參加強積金計劃等強積金行政工作。

「積金易」使用情況
「積金易」使用情況

經「積金易」轉換基金比率達82%

計劃成員方面，自從去年底規模較大、計劃成員數目較多的受託人陸續上台後，註冊人數和註冊率亦持續上升，且透過「積金易」以電子方式轉換基金的比率更高達82%。

她提到，完全理解「積金易」徹底改變運作了25年的計劃行政安排和管理強積金的模式，和其他大型數碼基建項目一樣，都需要一些時間才達至普及。她又指，不少用戶反映使用「積金易」沒有想像般困難；更漸漸體會到其好處，養成定期登入習慣，例如透過「冬甩圖表」檢視自己強積金的投資表現。

她呼籲還未註冊「積金易」的打工仔女盡快行動，而「積金易」團隊會持續透過深化公眾參與、具針對性的專題宣傳及教育項目，鼓勵及支援未註冊的僱主和打工仔女註冊「積金易」。

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
傅穎自爆得罪TVB真相 為指控羅子溢家暴道歉屬被迫：我冇做錯 稱與Cookies成員不是朋友
傅穎自爆得罪TVB真相 為指控羅子溢家暴道歉屬被迫：我冇做錯 稱與Cookies成員不是朋友
影視圈
16小時前
梁朝偉失去自理能力？唔識換燈膽、與工人溝通靠老婆 劉嘉玲：我都想燈膽壞咗，老公去換
梁朝偉失去自理能力？唔識換燈膽、與工人溝通靠老婆 劉嘉玲：我都想燈膽壞咗，老公去換
影視圈
13小時前
台灣暴雨意外沖出彰化「保鮮紙木乃伊」 女死者失蹤半年3男落網
台灣暴雨意外沖出彰化「保鮮紙木乃伊」 女死者失蹤半年3男落網
即時中國
16小時前
因AI搶飯碗，30歲「霸總」演員許鵬無戲可拍，返鄉擺攤賣菜。
00:39
AI短劇衝擊｜30歲「霸總」許鵬無戲可拍返鄉擺攤賣菜 曾一天拍戲16小時
即時中國
2小時前
世界盃2026│4分第3名肯定出線 5隊鎖定席位南韓危危乎 詳解最佳第3名形勢
世界盃2026│4分第3名肯定出線 5隊鎖定席位南韓危危乎 詳解最佳第3名形勢
足球世界
19小時前
中國尊｜小型飛機撞北京中信大廈 機師死亡另13人傷
01:13
中國尊｜小型飛機撞北京中信大廈 機師死亡另13人傷
即時中國
17小時前
奇案解密︱遼寧藝苑歌舞廳大火致233人屍疊屍 17歲少年點煙報紙塞梳化釀災
奇案解密︱遼寧藝苑歌舞廳大火致233人屍疊屍 17歲少年點煙報紙塞梳化釀災
即時中國
2小時前
劉嘉玲姪仔罕現身顏值堪比明星  劉兆恩一特質深得姑媽歡心  「世界級筍盤」或繼承十億遺產
劉嘉玲姪仔罕現身顏值堪比明星  劉兆恩一特質深得姑媽歡心  「世界級筍盤」或繼承十億遺產
影視圈
2026-06-27 10:00 HKT
專揀影相做運動市民落手 偷信用卡大額簽帳涉款200萬元 盜竊集團4骨幹被捕
突發
11小時前
黎姿胞弟黎嬰坐輪椅現身紅館睇演出 現身場外遭人貼臉狂拍 網民鬧爆拍攝者冇教養
黎姿胞弟黎嬰坐輪椅現身紅館睇演出 現身場外遭人貼臉狂拍 網民鬧爆拍攝者冇教養
影視圈
13小時前