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韓國健身網紅炒股慘蝕7億 沉迷高風險槓桿一鋪清袋 勸散戶勿追急升股及孖展

投資理財
更新時間：06:00 2026-06-28 HKT
發佈時間：06:00 2026-06-28 HKT

韓國投資者向來以「心口掛個勇字」見稱，由數年前瘋炒恒生國指掛鈎產品、加密貨幣，到近月熱炒三星電子及SK海力士的槓桿ETF。被稱為「螞蟻軍團」的逾1,400萬名韓國散戶，其炒股狠勁可謂冠絕亞洲。韓國一名擁有約20萬訂閱者的運動YouTuber「總總」（音譯）近日公開自己瘋炒高風險槓桿產品，在過去一年內慘蝕約7億韓元（折合約357萬港元），輸掉多年辛苦儲下全副身家、一鋪清袋。他在影片中告誡其他韓國散戶，不要因短線大賺特賺，而走向高風險投機。

食正美股升浪賺逾倍

綜合韓國媒體報道，經營YouTube頻道「총총TV Silver Gun」的總總，近日上載影片，題為「40歲前辛苦儲下的7億韓元因股票投資輸掉後領悟的事」。他表示，自己於2022年開始投資股票，原因是認為單靠工資收入難以在首爾置業。最初他主要分批買入Google、Apple及AMD等大型美股，策略相對穩健，而且食正當年的美股升浪，他到2024年中後期，部分持股曾錄得100%至150%升幅。

槓桿暴富沖昏頭腦

不過，在嘗到利潤「甜頭」後，他的投資心態開始改變。2025年，他投資韓國本地遊戲概念股卻出現虧損，於是把心一橫，重投美股，買高波動性股票及高風險槓桿產品。

他憶述，當時買入Tesla及Palantir相關槓桿產品曾在一個月內帶來數倍升幅，令他誤以為自己具備投資天份。其後，他炒加密貨幣概念股，一度在一星期內獲利約2億韓元（約102萬港元）。

賺1.5億變倒蝕2億

真正令持倉金額急轉直下的是短線交易及追逐急升股。他曾重倉買入單一股份，帳面一度錄得1.5億韓元（約77萬港元）帳面利潤，但因未有及時沽出，短時間內由賺變蝕，最終倒蝕約2億韓元（約102萬港元）。

為追回損失，他其後不斷進行短炒，結果虧損愈滾愈大。據其公開的帳戶紀錄，2025年兩個證券戶口分別錄得約4.5億（約229萬港元）及1.54億韓元（約78.5萬港元）損失，連同今年新增虧損，累計損失約7億韓元。

沉迷股市失日常幸福

總總表示，投資失利不只帶來金錢損失，亦嚴重影響精神狀態及日常生活。他坦言，自己長時間沉迷看盤，無法再享受散步、風景等日常微小幸福，甚至無法專注運動員本業的訓練。他亦稱，「我腦子裡一直只想著，如果把這些時間拿去炒股能賺多少錢。」

另外，他提到，他曾經歷過金錢麻痺的現象，在日常開銷上對小錢斤斤計較，但在股市裡卻把幾百萬韓元不當一回事。「實際上，去年比賽結束後我之所以會流淚，不單單是因為成績不佳，更是因為嚴重資產虧損帶來的強烈自責感交織在一起的結果。」

他在極度痛苦下，選擇逃避人際關係，但他最終亦向父母和女友坦白事實。在父母深深的擔憂中，他決定揭開瘡疤，藉由拍攝這次影片尋找重新站起來的契機。 

警告股民勿過度投機

總總在影片中提醒，無節制投資不只會輸錢，亦可能失去健康、快樂、人際關係及原本正在做的事。他表示，自己短期內會完全離開股市，重新專注於運動及YouTube創作。他亦特別警告投資者，不要因為看到身邊人靠股票賺錢，便擔心自己落後而貿然追入高風險投資；尤其是追逐急升股、槓桿、孖展及融資交易，可能令人生迅速失控。

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