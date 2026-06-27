加息預期忽略油價回落效應 市場震盪料成撈貨機會｜余偉龍

近期金融市場風雲變幻，尤其在美國銀行證券（BofA Securities）發布最新聯儲局觀察報告後，市場情緒更是如履薄冰。該報告大幅上修對美國利率路徑的預測，從原先預期的「減息」轉為「加息」，預計聯儲局將於2026年9月、10月與12月分別加息25個基點，全年累計加息75個基點，聯邦資金利率目標區間屆時將攀升至4.25厘至4.5厘。此一預測無疑為債券、股票及對利率敏感的資產類別帶來實質壓力，導致美股三大指數顯著回調，其中費城半導體指數更在周二晚重挫7.87%，創下6月5日以來最大單日跌幅，多隻AI類股龍頭均未能倖免，估值邏輯面臨重構影響 。

通脹受外部衝擊驅動 並非結構性

預計聯儲局將於2026年9月、10月與12月分別加息25個基點，全年累計加息75個基點。

然而，筆者認為當前的市場震盪，更應視為一場大漲小回的格局，而非趨勢的根本逆轉。美國近期通脹升溫至4.2%，同時失業率也達到4.3%，確實引發了市場對「滯脹」（Stagflation）的疑慮。

但深入分析其成因，不難發現這波通脹主要由外部衝擊所驅動，而非結構性問題。今年3月，美伊戰爭的爆發是導致國際油價不斷攀升的關鍵因素，油價從低位一路飆升至120美元以上，直接推高了民生及運輸成本，進一步將通脹率拉升至4.2%。這是一種典型的成本推動型通脹，其特點是供給方的衝擊導致生產成本上升，繼而傳導至終端物價。

美伊簽備忘錄 油價迅速高位回落

最近美伊兩國已簽署了諒解備忘錄（MOU），雙方同意停火60日，並重啟霍爾木茲海峽的通行，使得國際油價迅速由高位回落。

值得慶幸的是，這一外部衝擊已迎來轉機。最近美伊兩國已簽署了諒解備忘錄（MOU），雙方同意停火60日，並重啟霍爾木茲海峽的通行 。這一協議的達成，使得國際油價迅速由高位回落，將有效壓制美國國內的通脹壓力。歷史經驗表明，能源價格是影響通脹預期和實際通脹水平的重要變量。當油價持續走低，企業生產成本和消費者交通費用將隨之下降，這將在未來數月內逐步傳導至核心通脹數據，從而緩解整體物價上漲的壓力。

美銀證券的加息預測，儘管反映了對當前通脹數據的擔憂，但同時忽略了能源成本下降所帶來的滯後效應。聯儲局的貨幣政策往往具有一定的滯後性，其決策依據通常是基於已發布的經濟數據。在油價已大幅回落的背景下，若聯儲局仍堅持加息路徑，恐將面臨過度緊縮的風險，進而對經濟增長造成不必要的打擊。

筆者認為，只要國際油價能持續維持在70美元或以下，甚至進一步回落，美國通脹情況將能得到有效控制，這將大大舒緩聯儲局加息的壓力。

一旦通脹下行 年底仍有減息機會

展望未來，隨著美伊停火協議的推進，以及國際油價的穩定回落，美國的通脹壓力有望在下半年顯著緩解。一旦通脹數據呈現明確的下行趨勢，聯儲局將有更大空間重新評估其貨幣政策。屆時，不僅加息壓力將不復存在，甚至有機會在今年年末時間，重新啟動減息步伐，以支持經濟溫和增長。

對於投資者而言，當前的市場回調，尤其是AI類股的調整，或許正是重新審視和布局的良機。在通脹壓力趨緩、貨幣政策有望轉向寬鬆的預期下，那些具備長期增長潛力的優質資產，終將迎來新的上漲動力。

余偉龍

全職投資者

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