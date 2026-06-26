新股中籤極難萌生借錢想法 銀行循環貸款僅收3日息？拆解玩法與風險

港股IPO市場持續火熱，惟不少投資者抱怨中籤極難，甚至萌生向銀行貸款、再經證券商孖展認購新股的想法，以求增加中籤率。事實上，近期多間銀行均推出循環貸款優惠，個別年利率低至2.1厘，加上其特點是「隨借隨還」，假設在新股截購前借錢、再在退款後隨即還錢，最短只需借錢3日，總利息可低至138元。不過，究竟借循環貸款抽新股是否著數？選用分期貸款又會否更佳？當中又有甚麼風險？《星島頭條》將為此計計數。

循環貸款可「隨借隨還」

循環貸款，顧名思義是一個可循環使用的貸款，其原理與信用卡類似，銀行或財務公司會根據申請人的信用評級及收入證明，批出一個信用額度，貸款人可「隨借隨還」，即隨時提取貸款及清還，其後又可再次重新借錢，毋須每次重新申請貸款。

同時，循環貸款不設固定還款期及還款金額，利息按實際貸款額及借貸日數計算。因此，若借貸目的是抽新股，使用循環貸款較一般分期貸款來得簡單，當每次有新股想認購時，便提取循環貸款，到IPO退款到帳便可以回籠資金清還貸款，當中最少只收3日息。

招股橫跨假期增計息日期

假設一隻新股在周三中午截止認購，一般翌日、周四收市後便會公佈中籤結果及退回未中籤的款項，投資者可隨即提款，款項將於周五到賬銀行，即最短可在3日內完成。不過要留意，若招股期橫跨周末或公眾假期，則會增加了循環貸款的計息日期。

另一方面，適逢有銀行近期推出「迎新優惠」，舉例渣打循環貸款特選新客戶可享首3個月貸款年利率2.1厘，其後年利率為5.8厘，並豁免每次提取貸款手續費，貸款額上限為80萬元或月薪12倍（以較低者為準），優惠期至今年12月底。

以借80萬元為例，在首3個月迎新期內、年利率2.1厘計，每日利息約46元，最短借3日的話，只需支付138元；第4個月起、以年利率5.8厘計，每日利息約127元，3日合計利息增至約381元。

多間銀行均有循環貸款迎新優惠，例如渣打的新客戶可享首3個月貸款年利率2.1厘。

滙豐亦有類似優惠，新客戶首3個月實際年利率2.92厘，不過第4個月起借70萬元或以上則為17.05厘；若在網上申請，首3個月內提取任何金額，有800元現金回贈，最高貸款額為月薪12倍。星展的循環貸款則向新客提供首4個月5.34厘特惠年利率，第5個月起、借30萬元或以上，一般年利率6.92厘；貸款額為月薪12倍或80萬元（以較低者為準）。

上述多間銀行均豁免貸款提取手續費，渣打雖然收取1%，但優惠期內以回贈形式豁免。另外，循環貸款年費一般為每年批准信用額的1%或1.5%，但上述銀行均豁免首年年費。

分期貸款金額較多 惟還款期長

相對地，投資者申請分期貸款，好處是貸款額更高，但缺點是分期貸款需在申請時一次過獲批一筆款項，並在6個月至60個月不等的還款期內，每月償還固定金額直到還清為止，不能在短時間內還款截息。再以渣打為例，其分期貸款最多可借月薪18倍及200萬元（以較低者為準），遠較循環貸款上限80萬元為多。

至於另一好處是整體年利率更低，例如在渣打借150萬元或以上、選擇12個月還款期，實際年利率可低至1.85厘；中銀香港的特選客戶可借400萬元，實際年利率更低至1.5厘。不過，選擇分期貸款的話，投資者需要每月還款，以前述借200萬元12個月、實際年利率1.85厘的例子，每月還款額便高達16.83萬元。

借錢抽新股如意算盤要打得響，最重要是最終能夠中籤新股、且上市後有好表現。

倘新股表現不佳 恐「傷上加傷」

另要留意的是，無論是取用循環貸款或分期貸款，最重要的是最終能夠中籤新股、且上市後有好表現，一旦股價只是微升，投資者扣除貸款利息後可能獲利不多、甚至倒蝕；若新股上市後潛水，投資者更是「傷上加傷」。

同時，隨着新股上市越來越多，如果投資者一隻接一隻認購時，即使利用「循環貸款」，最終累積的利息成本也可能不菲，投資者要留意當中的風險。此外，貸款利率會因應借貸客戶的信貸評級及財政狀況等因素而定，未必每個人都可以獲得銀行所提供最優惠的利率。

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