調查指港人財務抗逆力大降 僅13%感安心 一旦失業 逾半料難應付半年開支

永明金融亞洲公佈第三期《財務抗逆力指數》調查顯示，港人財務抗逆力明顯下降，「高度抗逆力」人士的比例由去年的30%滑落至23%，同時僅有13%受訪者對自己的財務狀況感到十足安心，超過一半人在一旦失業或缺乏外來財務支援的情況下，未能應付超過半年開支。

通脹下更難應付每月開支

調查指出，生活成本已成主導香港家庭財務狀況的關鍵因素。68%受訪者表示通脹之下更難應付每月開支，另有30%指生活成本成為最主要的財務管理障礙，其影響高於收入不穩、理財知識不足等因素。

食品及日用品價格壓力最大

在具體開支項目中，91%受訪者指食品及日用品價格壓力最大，其次水電煤及醫療開支分別佔88%及67%。展望未來12個月，57%受訪者表示「應付日常開支」將是首要財務任務，其優先順序高於儲蓄，投資或其他長遠財務規劃。

逾20%人需用積蓄應對開支

值得關注的是，面對持續的開支壓力，約29%受訪者已削減甚至省卻部分必要開支，更有超過20%需動用積蓄應對，反映市民正面臨嚴峻的財務挑戰，並可能以犧牲長遠財務穩健為代價。

調查亦顯示，香港家庭的財務緩衝能力正逐步被削弱。對比上一期，高度抗逆力受訪者的比例由30%降至23%，中度抗逆力組別從60%升至67%，而低抗逆力受訪者則由10%微升至11%。同時，港人的財務安全感亦大幅下降，自評財務狀況為「高穩健度」的組別亦由58%跌至51%。

此外，雖71%受訪者認為「足夠儲蓄」是財務安全的基石。但51%受訪者坦言，一旦失去收入且缺乏外來財務支援，其儲備僅能維持不足半年，反映家庭缺乏足夠應急儲備，難以應付失業、疾病等突發情況。

47%受訪者完全沒有財務規劃

隨着大部分港人將財務重心轉向應對日常開支，長遠財務規劃往往被擱置。未來12個月內，57%受訪者將管理日常開支視為首要任務，遠高於「退休儲蓄」與「個人醫療開支準備」，兩者僅佔28%及24%。

儘管大部分受訪者認同「建立儲備」（58%）及「恆常投資」（51%）有助改善財務狀況。但47%受訪者完全沒有財務規劃，或規劃年期僅限一年以內。與此同時，港人對管理長遠財務目標的信心亦持續下滑，自認能應對長線財務目標的受訪者由去年的61%跌至50%。

財務素養成提升財務抗逆力關鍵

另一方面，財務素養較高的受訪者對自身財務狀況更樂觀，較財務素養低的受訪者高出35個百分點。此外，57%受訪者至少偶爾使用生成式AI獲取理財建議，54%預期未來一年使用頻率將增加，不過，面對較複雜的理財決策時，港人仍高度重視人性化支援，包括個人化建議（53%），清晰解釋（49%）及售後支援（48%）。