Visa指大灣區跨境遊漸趨「快閃」 近7成港人視電子錢包為理想支付

Visa今日（24日）發布《Visa消費者支付取態研究 5.0：大灣區跨境旅遊行為與支付偏好》顯示，區內跨境出行模式出現顯著轉變，過往以長假期為主的旅遊模式已逐步被較為頻密的「快閃」出行所取代。同時，電子錢包是促進大灣區「快閃」出行的關鍵元素，67%北上港人視其為理想支付方式，而48%南下旅客則將其列為旅遊開支中最主要支付方式。

49%港人每周或每月出行

研究顯示，49%港人已將大灣區視為每周或每月的慣常行程，當中44%會在境外購買至少一半的日常用品；而在眾多目的地中，深圳（60%）、澳門（40%）及廣州（36%）為最受歡迎的三大城市。

南下訪港旅客中，51%行程為1至3晚，另有15%選擇即日來回；同時，55%受訪者表示每1至3個月最少訪港一次，突顯跨境流動日益頻繁。無論是北上或南下，Z世代均為出行頻率最高群體，平均每年出行達11次，當中以即日來回及短途旅程為主。

訪港旅客人均消費10,752元

研究又指，對多元化體驗及更高性價比的追求仍是推動頻繁跨境出行的主要因素。南下訪港的內地旅客中，80%以休閒為主要目的，行程集中餐飲（84%）、購物（74%）及街頭小食（71%）。這些「快閃」行程也帶來實質經濟效益，人均消費達10,752港元。

港人北上出行同樣受大灣區豐富多樣的體驗所吸引，當中包括美食（67%）、親子體驗（64%），以及優惠且多元的購物選擇（61%）。

支付流暢將增加出行次數

另一方面，支付流暢度與出行頻率息息相關，77%南下訪港旅客及68%北上港人表示，若支付更為無縫，將增加出行次數。這種需求在作為大灣區流動核心的交通場景中尤為明顯，77%南下訪港旅客及64%北上港人傾向選擇支援慣用支付方式的交通工具。

北上港人中，67%認為電子錢包是在本地及大灣區內最理想的支付方式，大幅領先信用卡（17%），此偏好在X世代中尤其突出。南下訪港旅客亦展現類似的電子支付趨勢，48%表示其旅遊開支中主要透過電子錢包支付，其次為現金（26%）及信用卡（19%），當中X世代為所有年齡層中最高，採用率達55%。