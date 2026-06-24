港75%富裕投資者用AI理財 惟重大投資意念多來自專業人士

滙豐一項最新調查顯示，75%香港富裕及高資產淨值投資者已於理財及投資決策過程中使用人工智能（AI），主要用於研究及分析（66%）。在AI 協助下，53%受訪者表示更願意承擔「可計算風險」，高於全球平均水平（49%）。然而，當真正需要作出投資決定時，受訪者仍傾向依賴人類理財顧問的判斷與專業意見。

該調查涵蓋10個市場近10,000名富裕投資者（包括香港逾1,200名受訪者），結果反映投資者對AI存在清晰的「信任門檻」。香港投資者中，60%表示金融專業人士或金融機構是其上一個重大投資意念主要來源；僅29%表示主要來自AI。

重視人類顧問帶來安心感

同時，受訪者對人類顧問的偏好展現更深層的信任基礎：80%重視顧問帶來的安心感與情境解讀；72%看重其策略專業。29%提及顧問在情緒層面的支持；另有27%認為顧問能提醒及指出AI生成資訊可能出錯或具誤導性。

滙豐香港區財富管理及金融服務方案部主管吳詠儀表示，香港投資者並非在AI與理財建議之間二選一，而是兩者並用；AI能加快資料搜集與市場理解，但到了要落實投資決定的關鍵時刻，仍然需要人類顧問的判斷和專業。此外，滙豐計劃加快推動財富管理的混合式理財服務，並透過如

Wealth Intelligence等工具提升顧問支援。