GUM稱6月強積金人均蝕1549元 港股基金今年最弱 受累傳統科網股收入放緩

強積金市場整體走勢轉趨反覆，截至6月18日計，GUM強積金綜合指數6月回落0.4%，報305.7點，年初至今回報維持約6.8%。人均回報方面，6月月內暫錄1,549元虧損，但年初至今人均累積回報仍達22,079元。GUM首席投資總監劉嘉鴻指，港股基金走弱，主因是恒指中市值較大的傳統科網股收入放緩及預期盈利遭下調所影響，加上缺乏AI基建主題支持，因此表現受壓。港股基金（追蹤指數）年初至今下跌6.3%，暫為今年最弱的強積金類別。

亞洲股票基金逆市升2.3%

針對股票基金而言，6月整體略為下跌，但年內累積表現仍然亮麗，其中亞洲股票基金逆市上升2.3%，年初至今升幅進一步擴大至32.4%，持續大幅領先其他市場，仍然是今年表現最突出的基金類別。

日本股票基金及歐洲股票基金分別上升1%及1.2%，年初至今升幅達17.3%及7.1%；環球股票基金則微升0.2%，維持穩定。相對而言，美國股票基金6月下跌1.4%，大中華股票基金亦微跌0.2%；香港股票基金及其追蹤指數跌幅較為明顯，區內市場情緒仍然偏弱。

混合資產基金表現較平穩

混合資產基金方面，6月表現相對平穩，整體回報接近持平，中等股票配置的混合資產基金（40%至60%股票）及（60%至80%股票）錄得0.2%升幅，年初至今回報介乎7%至10%，顯示其在市況反覆下具備較佳的風險緩衝能力。

股票比重較高的混合資產基金（80%至100%股票）於6月微跌0.1%，但年初至今仍累積10.9%升幅，反映其在回吐市中波動相對較大，但中長期表現仍然理想。

固定收益基金分化明顯

此外，固定收益基金於6月整體表現平穩，但個別類別分化明顯，人民幣債券基金上升0.3%，年初至今升幅擴大至3.8%，繼續成為今年固定收益類別中表現最穩定的基金之一。相反，港元及環球債券基金分別下跌0.3%。在美日長債收益率持續上行的環境下，債券價格面臨下行壓力。

預設投資策略基金累升8%

至於預設投資策略基金於6月維持穩定，「核心累積基金」月內回報持平，年初至今上升8%；「65歲後基金」則上升0.1%，年初至今累積回報達2.9%。