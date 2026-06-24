美光周三放榜成AI升市關鍵 神秘客狂掃認購期權 大行：股價反應比業績重要 | 星市攻略

韓國股市周二暴跌一成、兩大存儲股海力士及三星雙雙挫逾12%之際，市場已有聲音質疑這場AI及存儲股狂潮是否已見頂？答案則可能落在記憶體晶片龍頭美光科技（Micron）於本周三（24日）美股盤後公布2026財年第三季業績的身上。根據FactSet公布的一致預期，美光調整後每股盈利料達20.57美元，按年增近10倍，但下一財季調整後每股盈利增速或放緩至約725%。此外，有大行建議投資者不應只看美光業績是否勝預期，更要看績後股價反應，若股價波幅只約5%，對市場未必產生實際影響；但若升跌幅達約10%，則可能令科技股在未來兩周內出現上漲或下跌趨勢。

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記憶體加價可望轉化利潤

綜合媒體報道，受AI伺服器及記憶體晶片供不應求影響，DRAM、NAND及HBM價格持續上升，美光股價亦水漲船高，截至周一為止，該股在2025年爆升239%下，今年以來再升逾3倍，市值高達1.37萬億美元，躋身萬億美元市值俱樂部。此外，美光也有望受惠於逐步把業務重心轉向HBM，主因HBM對AI訓練及推理越趨關鍵，毛利率亦高於傳統DRAM。

晨星分析師指出，美光過去一年增長驚人，原因是供應緊張推高記憶體價格，而這類加價帶來收入，大部分可轉化為純粹利潤。J.Gold Associates首席分析師Jack Gold亦認為，在產能追上需求之前，記憶體價格短期內難以明顯下跌，而這個情況至少未來12至18個月內仍可能持續。

MST上調目標價至2000美元

MST Financial對美光看法也相當樂觀，預期今季收入有望大幅高於市場預期，主因DRAM平均售價升幅可能較市場原先預期更強。該行指出，韓國DRAM出口數據顯示平均售價按季增長74%，高於市場預測的60%，因此認為市場低估了美光今季DRAM收入，料可達到310億美元，遠超市場普遍預期的255億美元。

該公司又預期，美光下一季指引將明顯高於市場預期，甚至有機會進一步提振所有記憶體股，維持「跑贏大市」評級，將目標價由1,000美元上調至2,000美元，形容「全球記憶體已成為增長行業」。

與Anthropic合作助重新定價

彭博行業研究則認為，美光與Anthropic的供應協議，反映記憶體行業產能緊張情況正被AI數據中心客戶重新定價。該機構指出，隨着AI基建快速擴張及價格上升，主要數據中心客戶或更傾向與記憶體廠簽訂長期合約，以確保未來供應，而且這類長約有機會改變記憶體行業過往大上大落的周期特徵。

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期權市場反映投資者高度關注

另一方面，期權市場也反映出投資者對美光放榜高度關注。期權服務商SpotGamma數據顯示，美光周一期權成交金額達33億美元，當中認購期權溢價佔約26億美元，明顯高於認沽期權。

市場更出現一宗大型交易，有神秘買家斥資約6,100萬美元，買入今年7月17日到期、行使價430美元的美光認購期權。有專家分析，這種操作性質接近直接持有股份，在美光隱含波動率極高時，深度實值合約能有效減少業績後波動率暴跌的資產縮水風險。

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野村：10%波動勢影響科技股趨勢

野村指出，美光業績目前在股票指數期權市場的事件溢價，已高於最近一次聯儲局議息，甚至可與Nvidia過往業績前的市場關注度相比。該行認為，投資者不應只看美光業績是否勝預期，更要看股價在放榜後的實際反應，若美光放榜後股價波幅只約5%，對市場未必產生實際影響；但若升跌幅達約10%，則可能令科技股在未來一至兩周出現上漲或下跌趨勢。

值得注意的是，FactSet數據顯示，美光與Nvidia已成為標普500指數第二季盈利增長的重要貢獻者；若剔除兩家公司，標普500預期盈利增速將由22%降至14.9%。

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