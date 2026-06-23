摩通料下半年樓價升幅放緩 最大風險是恒指疲弱 下調多隻地產股目標價

摩根大通發表研究報告指出，香港二手住宅樓價年初至今已反彈10.4%，較低位累計上漲17.9%，升幅超出預期，並已達到該行對2026年全年樓價升10%至15% 的預測下限。在維持全年預測不變的前提下，摩通預期下半年樓價增長將顯著放緩至5%以下，其中最大的下行風險在於恒生指數持續疲弱，同時亦包括內地限制資金外流，以及市場對加息的憂慮。

港股與本地樓價高度相關

報告提到，歷史數據顯示港股與本地樓價向來高度相關，且通常存在3至6 個月的滯後效應，即使資本外流管制及加息憂慮已大致被市場消化，但如果港股持續弱勢，屆時樓市氣氛將受到拖累。

不過，摩通亦指出其他行業基本面仍屬穩健，包括一手庫存去化、租金增長及人口流入等因素，均對樓價構成底部支撐。因此，該行認為住宅樓價僅增長放緩，上升周期仍會持續，維持全年升幅預測不變，但對地產股整體看法轉趨審慎。

選股傾向防守性 未降長實目標價

為了反映市場不確定性，摩通將本港地產股目標價平均下調約10%，選股上傾向防守性，首選擁有或即將擁有淨現金的發展商，其中長實（1113）維持「增持」評級，目標價52元不變，為少數未遭下調股份。

其他地產股方面，信置（083）維持「增持」評級，但目標價由14.5元下調至12.5元，降幅為13.8%。新地（016）亦維持「增持」評級，目標價由 162元下調至140元，降幅為13.6%。該行指出，新地年初至今顯著跑贏大市，短期或面臨獲利回吐，建議投資者可待股價回落時收集。

恒地及新世界或落後同業

至於恒地（012）及新世界（017）評級均維持「中性」，兩者目標價分別下調10%及15%，分別為27元及6.8元。摩通解釋，高槓桿的發展商如恒地及新世界，對利率敏感度較高，在融資成本上升環境下，其盈利壓力較大，預期短期表現將落後於同業。