大家樂爆升是「虛火」？｜曾智華

老友「肥M」乃餐餐出外食的打工仔，多年來，一直是兩間「大」字快餐集團捧場客，捧得多，也持有大家樂（341）的股票。

大家樂的股票，2015年5月曾破30元新高，肥M冇買，只一路等，等乜？等回調。果然此股之後掉頭回調，由30元撻到2022年10月破10元，然後，再於一個月內又抽上15元。

此時，M仔認為大家樂最壞時期已過（當時仍在疫情尾），確認全面走回上升軌道，於是，用一半積蓄掃入，價位為13元至15元。豈料，大家睇睇圖表已知，大家樂就在2022年12月之後，似食了瀉藥，跌幅及跌速非常得人驚，到今個月初，曾低見3.76元。M仔簡直嚇破膽！

但上周初，戲劇性一幕又上演，大家樂公布業績，全年雖少賺三成，但竟出怪招，賺少咗竟加息，宣布末期息每股派三角，按年增加兩成。

消息一出，股價即大幅反彈，上周四收報5.18元，由3.76元升至5.18元，升幅驚人，憑乜？

憑三招：（一）大幅增派息；（二）揚言斥資5000萬回購（沒有保證）；（三）公布下半個財政年度純利上升。就此三招，雖然董事局不承認「托價」，但幾天內，就明顯升咗。

M仔看不透個局問：「碌sir，應該加碼定或趁回彈止蝕離場？」

小弟從來不買餐飲股，原因早在本欄多次解釋，不贅。但為咗肥M，又研究一下大家樂前景，睇完……

大家樂全年純利1億6400萬元，單聽，好難知究竟多定少。

拆拆局，此集團在本港及國內共有570間門店，570間分1億6400萬元，即每間每年約28萬元，每月約2.3萬元，每日呢？只是約780元！

老友，投資咁大，做咁多廣告，請咁多員工，俾咁多租，行政人員年薪位位幾百萬元，但每間店每日僅賺約780元，遠少過街邊茶記及兩餸飯喎！

各位，以今天香港飲食業大形勢，老化了的快餐集團，前景將如何，好易得結論。

若你是肥M，你會點？小弟絕不直接俾意見。

資深傳媒人 曾智華

