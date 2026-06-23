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HashKey RWA合夥人續看好比特幣 「主流金融機構視價值儲藏資產」

投資理財
更新時間：10:39 2026-06-23 HKT
發佈時間：10:39 2026-06-23 HKT

近期加密貨幣市場震盪加劇，本月「一哥」比特幣價格更一度跌破6萬美元關口，創下2024年10月以來新低。本港持牌交易所HashKey的RWA合夥人王普玉接受訪問時表示，此波跌勢主要受現貨比特幣ETF資金流出所拖累，顯示傳統金融市場的配置需求對比特幣的影響力正日益顯著。儘管短期承壓，他仍維持對比特幣長期走勢看好的預期。

ETF交易佔鏈上最多五成

王普玉進一步指出，目前現貨比特幣ETF的交易量已佔鏈上總交易量約30%至50%，成為比特幣定價與估值的重要力量。近期ETF資金流出規模較大，直接牽動了幣價走勢。不過，他強調，主流金融機構正將比特幣視為價值儲藏資產並入場，因此他依然維持長期看漲的預期。

四年周期敘事或被打破

市場上有觀點認為，比特幣四年減半周期的理論正逐漸失靈，取而代之的是政策與監管主導市場的新格局。對此，王普玉表示，比特幣四年周期的敘事邏輯確實或正在被打破，目前產業已從過去依賴情緒和說故事的模式，轉向更關注加密貨幣本身價值、真實效用及利潤分配的發展階段。

王普玉補充說，產業初期野蠻生長雖能激發創新嘗試，但從長期來看，監管的介入將有助於產業走向規模化和可持續發展。

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