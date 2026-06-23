港代幣化產品二級買賣試行在即 料貨幣基金先行 專家：代幣化股票解禁或須修例

證監會今年2月公布新監管框架，容許在香港試行合資格的代幣化產品的二級市場買賣，首批產品預期將以代幣化貨幣市場基金為主，並適時考慮擴大產品範圍。本港持牌交易所HashKey RWA合夥人王普玉接受本報專訪時表示，貨幣市場基金本身風險偏低、透明度高，以此作為起點，既符合本港「相同活動、相同風險、相同監管」的原則，亦能在風險可控的前提下推動產品創新。

貨幣市場基金風險波動低

王普玉分析，估計證監會的考量主要在風險與合規方面。貨幣市場基金的資產淨值（NAV）每日公布，定價清晰，風險波動低，加上香港現有代幣化產品多集中於此類基金，有助監管機構在可控環境下，觀察二級市場開放帶來的潛在風險及投資者保護問題。

被問及代幣化股票何時能放開，王普玉指出，根據《證券及期貨條例》散戶參與本地上市股票的二級市場買賣，須在聯交所進行，因此若要開放代幣化股票的二級市場，最大挑戰在於或需要先行修訂相關法例。

至於代幣化股票對香港傳統市場的影響，他認為短期內影響甚微，因為兩者估值邏輯與底層資產錨定相同，且代幣化股票的暫時規模、流動性和深度有限。但長遠而言，代幣化股票具備7×24小時交易特性，重大事件訊息可能率先在其價格上反映，隨其規模擴大，或會對傳統股票的開盤價產生一定的參考作用。

T+0結算可更靈活運用資金

談及開放二級市場交易的意義，王普玉直言，這是虛擬資產生態的重要突破。以往代幣化產品僅支援一級市場申購與贖回，價值優勢不明顯；引入二級市場後，流動性將顯著提升。更重要的是，二級市場可實現T+0結算，徹底解決過去T+0.5或T+1贖回周期造成資金閒置問題，讓投資者能更靈活運用資金、更快捕捉獲利機會。他還提到，若未來本港合規穩定幣能應用於代幣化產品的二級買賣，將有助形成完整交易生態鏈，但最終取決發行人是否願意上架相關交易對。

王普玉總結，對比北美市場單月代幣化上千隻股票的速度，香港在發行效率上確有提升空間，但本港的審慎策略保障了市場穩固，整體發展節奏仍屬合理。他還說，HashKey已推出的一站式代幣化平台，相信將可協助降低發行人的資金門檻，加速產品發行效率，同時推動本地相關技術創新，緊貼市場最新發展。