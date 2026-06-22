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滙豐成立「ETF智通學苑」 助客戶尋ETF投資機會 設優惠孖展利率

投資理財
更新時間：17:36 2026-06-22 HKT
發佈時間：17:36 2026-06-22 HKT

滙豐銀行日前舉行投資者高峰會，有逾400滙豐卓越理財尊尚客戶出席。滙豐同時宣布聯同一眾ETF發行商推出「滙豐ETF智通學苑」，助客戶把握ETF投資機會。

滙豐表示，「滙豐ETF智通學苑」的合作發行商包括華夏基金（香港）、南方東英資產管理、易方達基金、Global X、恒生投資及景順。學苑將整合市場發展與獨家市場分析、專家親身交流，加上各種增值服務如市場最優惠孖展利率等，助客戶把握ETF的投資機會。

4分1富裕人士有投資ETF

早前滙豐富裕人士年度報告指出，在擁有100萬元以上流動資產的香港富裕人士當中，有達25%人現有投資於ETF，當中逾三分一人會在未來五年繼續持有ETF。

400高端客出席投資峰會

滙豐表示，活動出席者了解當科技突破成為常態和人口結構變遷，如何重塑全球經濟，從中發掘投資潛在機遇。峰會邀請了一眾業界先驅共同探討行業發展趨勢，包括小米（1810）首席財務官林世偉、冬運會金牌得主谷愛凌等。

滙豐香港零售銀行及財富管理零售業務主管彭淑貞，以谷愛凌在賽場的突破為例，指出成功並非偶然，而是明確目標、長期投入和敢於把握機會的結果，與財富管理同出一轍，「制定長遠計劃、分散投資配置、市場波動中仍保持紀律，並果斷出擊。」

港交所：今年ETF增長動力強勁

同場的港交所證券產品發展部主管羅博仁（Brian Roberts）表示，香港繼續穩居亞洲領先的ETF市場之一，受惠於市場流動性充足、產品持續創新，以及投資者參與日益廣泛，香港ETF市場於2026年保持強勁增長動力。

港交所數據顯示，截至5月31日，本港共有246隻交易所買賣產品（ETP）上市，資產管理規模達7,700億元。

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