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調查指港人每年9.4萬元應付突發醫療開支 晚年財務依賴期達17年 亞洲最長

投資理財
更新時間：15:59 2026-06-22 HKT
發佈時間：15:59 2026-06-22 HKT

宏利公布《亞洲康健調查2026》結果，九成受訪者希望盡可能長時間維持自主生活，惟港人預計晚年將面對約17年財務依賴期及14年照顧依賴期，財務依賴期為亞洲受訪市場中最長。

半數透過投資應付退休開支

調查顯示，僅52%受訪者透過投資應付退休及護理開支，擁有退休保障安排的比例僅34%。港人預期每年平均需要約9.4萬元應付突發醫療開支，僅57%認為已作足夠準備。另外，受訪者表示會將71%資產用於自身未來需要，僅將29%資產留給下一代。

調查又指出，91%受訪者認同自給自足有助避免成為家人負擔，64%更將「免於成為他人負擔」列為長輩的重要意義，在60歲以上群組中比例更升至74%，而僅17%受訪者表示會在退休及照顧方面依靠子女提供經濟支援。

宏利籲更主動管理強積金

宏利香港及澳門退休業務部主管何精怡表示，退休規劃不應只著眼於資產累積，更應在可能長達30至40年的退休生活中，建立持續收入及提升財務韌性。她指出，成員需要更主動管理強積金帳戶，定期檢視投資選擇及因應風險承受能力調整投資組合。

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