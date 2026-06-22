美國國會議員股神特別多｜藍血工廠

最近的股神，看的是國家機密情報和國防預算報表。所謂「政治智慧」，歸根究柢，不過就是「低買高賣」四個字而已。

精準買入鋰礦巨頭股票

參議員布茲曼（John Boozman）於5月12日大筆一揮，聯署了一封冠冕堂皇的信件給五角大樓，大聲疾呼美國不能依賴外國供應鏈，敦促國防部將本土的「斯馬克奧弗（Smackover）鋰礦區」列為「優先投資目標」，並要求聯邦政府注資。

字裡行間，充滿了悲天憫人的愛國情操與捍衛國家安全的凜然大義。然後呢？3天之後的5月15日，這位愛國參議員的證券戶口，就精準地買入了在該地區經營的鋰礦巨頭Albemarle的股票。左手寫信逼政府向某個行業倒錢，右手就在股票市場低位建倉。前後只隔了72小時。

身兼國防小組委員買Palantir

布茲曼閣下同時還身兼參議院國防小組委員會的委員，負責監督龐大的美國國防部預算。最近，他又申報了高達67.5萬元的股票交易，當中赫然包括他破天荒「首度買入」的Palantir——這家公司不是別的，正是為美國軍方構建AI和數據系統的頂級國防承包商。

當他在莊嚴的國會會議室裡，聽著將軍們匯報哪裡要打仗、哪個系統需要數以十億計的撥款時，他的腦海裡大抵已經在盤算著買入價和止賺位。

另一議員同樣深諳此道

無獨有偶，另一位坐在眾議院武裝部隊委員會的議員西斯內羅斯（Cisneros），同樣深諳此道。此君一口氣買入了11隻國防與半導體相關股票。在短短時間內，11隻贏了9隻：買超微半導體（AMD）升17%，買TOELF暴升25%。

這位西斯內羅斯議員，不只關心國防科技，還充滿了對退伍軍人的「大愛」。5月份，他連續3次買入醫療設備巨頭波士頓科學（Boston Scientific）的股票。那麼巧，同一時間，波士頓科學正大灑金錢在華府遊說，要求加快退伍軍人事務部（VA）採購他們的「脊柱創傷設備」。

更拍案叫絕的是，在他最後一次掃貨後的區區12天，即6月10日，國會就針對一條名為「照顧美國退伍軍人法案」（Take care of America's Veterans Act）舉行聽證會，法案裡面度身訂造了一條條款，專門放寬並簡化VA採購這類脊柱設備的限制。而這份滿載著對老兵關懷的法案，最終不偏不倚，正好送到眾議院武裝部隊委員會的辦公桌上——你沒猜錯，西斯內羅斯閣下，正是這個委員會的尊貴委員。

華爾街的對沖基金經理看到這份成績單，恐怕都要羞愧得跳樓。巴菲特還要苦讀企業年報，華府的政客只需翻閱機密軍事簡報。甚麼技術分析、價值投資，統統不如自己親手起草的法案來得實用。

竊鈎者誅，竊國者侯。一個普通平民，如果因為聽到上市公司高管朋友的一句醉話而去買賣股票，美國證券交易委員會（SEC）會立刻如狼似虎地撲上來，將其送進聯邦監獄；但如果是一個手握國家預算大權的國會議員，利用職務之便，一邊撥款一邊炒股，只要按照規定填一張申報表，這一切就成了完全合法的「個人理財」。

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