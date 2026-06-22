炒AI股就是膽博膽｜曾淵滄

美國總統與伊朗總統上周簽署了停戰的諒解備忘錄，相信理由是特朗普急着要看到霍爾木茲海峽通航，海峽一日被封鎖，波斯灣的石油運不出去，石油價格高漲，帶動通脹率也上升，對特朗普很不利，很快的就是11月美國國會中期選舉，如果特朗普沒有能力在選舉之前壓下通脹率，共和黨凶多吉少，明年特朗普就成了跛腳鴨，諸事不順。

但是，6月17日美股下跌，6月18日港股也下跌，而且跌幅不小。恒指跌破24000點，創11個月的新低位，為甚麼美伊停戰卻使到恒指創新低？理由是恒指的幾個重量級科技股的股價不斷創近期新低，包括騰訊（700）、阿里（9988）、美團（3690）等。這些股都是恒指的權重股，股價跌也拖累了恒指，幸好恒指的另一隻權重股滙控（005）股價創新高，否則恒指會跌得更慘。

近日一些Al半新股的走勢也是驚人，MiniMax（100）上市價165元，上市後從220元起步，急速上升到1330元，然後急跌，上周四收報497.6元，跌幅已經慘過腰斬。當然上市第一天買股的人，至今仍有不錯的帳面利潤。最新的狂升股是智譜（2513），一間仍然是虧損的企業，股價一升再升，這就是Al股的本性，就是膽博膽的炒作。

近一段日子，人人都說網店搶走了實體店的生意，理由是網店不必交租，售價可以低過實體店，但是京東（9618）竟然在香港灣仔開設一間3萬平方英尺的實體店，京東這一次的創舉是值得留意的。

大家樂派高息受捧

還有，最近人人也說香港餐飲業股沒有前途，理由是香港人北上消費，但是近日大家樂（341）公布業績後，股價竟然急升，短短4個交易日，升幅達31%，而且是逆市上升，理由只有一個：大幅提升股息。這說明在大市表現不佳的情況下，派高息是重要的。

上星期，美國新任聯儲局主席沃什主持了第一次議息會議，會後決定利率不變，但是聯儲局內有部分官員卻向傳媒說今年下半年會加息，於是市場的加息預期升溫了。特朗普千辛萬苦才換掉聯儲局主席，但是聯儲局主席的權力究竟有多大？是不是每次議息都是全體委員們以投票來決定？拜登留下的鷹派委員還真不少。

曾淵滄