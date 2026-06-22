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無懼聯儲局轉鷹 徐家健對美伊和談感樂觀 料紓緩加息壓力延後AI爆煲｜百萬倉

投資理財
更新時間：06:00 2026-06-22 HKT
發佈時間：06:00 2026-06-22 HKT

美國聯儲局新任主席沃什上周主持首次議息會議，一如預期維持利率不變。雖然沃什未有參與反映聯邦公開市場委員會（FOMC）委員對利率立場的點陣圖，惟點陣圖「轉鷹」，有一半委員預期今年至少加息一次，現時利率期貨更顯示聯儲局最快可能在9月加息。Pagoda智庫共同創辦人及經濟研究總監徐家健卻大派「定心丸」，認為聯儲局「轉鷹」是進行期望管理，相信沃什及一眾委員仍在觀望通脹前景。他對美伊和談前景感樂觀，相信和平協議一旦真正落實，可紓緩加息壓力，更可延後AI泡沫爆破。 

美國與伊朗日前達成14點諒解備忘錄，惟雙方展開首輪談判前，伊朗曾指美國及以色列涉嫌違反停火，宣布關閉霍爾木茲海峽，但美方則指海峽仍然通行正常。徐家健對美伊達成真正和議感到樂觀，並相信油價回落可掃除加息陰霾，「現在油價跌到80美元，如果協議能夠落實，跌穿70美元也不出奇，那加息的風險基本上已不存在」。他續說，若美國通脹率由現時的4.2%回落至3.5%，美國今年底更有可能減息一次。

AI泡沫爆破延至明年或之後

更重要是，他相信加息預期降溫可延後AI泡沫爆煲，「每一次金融市場的大規模調整，背後都有具體的催化事件，科網股爆破有估值泡沫和加息周期，2008年次按。現在看，今年觸發大跌的因素暫時未見，AI泡沫爆破大機會押後到明年或之後。」

展望下半年，外界關注美國中期選舉，徐家健坦言共和黨必定會輸掉一個議院，因美國政治上向來這樣兩黨輪替，不可能由一個政黨長期同時控制白宮及兩個議院，「懸念是會否輸光兩個（參議院及眾議院），可能往後施政沒有這麼暢順，但也不是太大影響，他（特朗普）很多事情也是在規則以內，就用行政命令去做」，即使其行政命令稍後被挑戰，特朗普也如願落實其政策半年。

徐家健對美伊達成和議感樂觀，相信油價回落可掃除加息陰霾。 汪旭峰 攝
徐家健對美伊達成和議感樂觀，相信油價回落可掃除加息陰霾。 汪旭峰 攝

此外，特朗普總統任期餘下約2年半時間，徐家健相信，他餘下時間將嘗試為共和黨下一個時代鋪路，投資者要留意「美國優先」路線能否在共和黨內「落地生根」，當中副總統萬斯（JD Vance）、國務卿盧比奧（Marco Rubio）都是潛在的「特朗普路線繼承者」。若共和黨在下屆繼續執政，可預期共和黨對AI規管較民主黨寬鬆的做法也會延續。「AI競賽是兩黨共識，但管到哪條線，視乎哪個政黨執政。共和黨傾向讓市場主導，民主黨則會做更多財富再分配的討論，對科企的影響自然不同。」

全球股票ETF年實質回報7%

擅於把脈政經格局的經濟學人，若現時有100萬元又會如何投資？徐家健分享，自己會把七成資金用於被動投資，不會隨意調動，當中又會細分為90%買全球股票指數ETF，10%買債券。他說，全球股票扣除通脹後實質回報約6至7%，有長線數據為證，債券則作分散投資，在股市不佳時作防守。

GLP-1減肥藥故事未完

另外三成資金用來主動投資自己有把握的股票板塊及個人生意。徐家健近年深入研究醫藥板塊，曾出書教讀者「投資」健康，他特別留意減肥藥、長壽藥及合成生物製藥的相關股。「很多人以為GLP-1減肥藥已炒過一輪，但我認為故事未完」，他指出新一代GLP-1快將推出，而GLP-1的應用也不斷延伸，從最初的控制血糖、減重，到心血管保護，以至對認知功能的潛在幫助，生產減肥藥的諾和諾德等公司可望繼續受惠。

此外，徐家健也長期關注合成生物學，他舉例合成生物學之父有份創辦的Gen9 Bio，開發了一種在晶片上合成DNA的方法，既大幅降低成本，也加速了基因的設計、製作與測試，有條件成為合成生物行業的關鍵上游工具供應商。該公司其後被Ginkgo Bioworks收購，後者曾被視為「生物界台積電」而股價急升，雖然其後股價大挫九成，市場仍期待同類公司的成功。「如果有一間公司，能做到生物科技界的台積電，即是接受其他藥廠的設計，替他們代工生產，那個商業模式的潛力是驚人的。」

AI網絡安全成投資機會

至於科技股，徐家健以2000年科網泡沫爆破為鑑，「當時有九成公司倒閉，剩下生存至今是亞馬遜、再前一些的微軟，這些生存到的科技公司也要5至10年才回升」，故不宜貿貿然高追AI相關股。不過，他特別警惕AI引發的網絡安全風險，現時市場在這方面的投資規模仍小，可能是一個被忽略的早期機會。

徐家健認為SpaceX將跌穿上市價也不奇。 汪旭峰 攝
徐家健認為SpaceX將跌穿上市價也不奇。 汪旭峰 攝

談到早前上市、史上最大型新股SpaceX，徐家健認為它跌穿上市價也不奇，「這類矚目的大型新股，歷史告訴我們，上市之後要捱幾年，因為概念已炒了，我們也都知道它業務上未來幾年不會有一些很爆炸性的事情會做到。」

馬斯克大計多數延遲兌現

他又提到諾貝爾獎得主、著名經濟學家克魯明（Paul Krugman）早前撰文批評SpaceX上市是馬斯克（Elon Musk）的「龐氏騙局」，針對其過往大計如「超級高鐵」Hyperloop、全自動駕駛、登陸火星等，指馬斯克的承諾遲遲未能兌現。徐家健認為，馬斯克往績是「有遲到，但很少最終做不成」，投資者要有心理準備其大計往往有所修正，因此現在SpaceX上市，馬斯克說要將數據中心搬到太空，延後一段時間也不奇。

 記者：葉卓偉

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