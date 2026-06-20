日本央行加息：2024年「黑天鵝」恐再現？｜余偉龍

日本央行近期再次上調政策基準利率0.25厘至1厘，創下近31年來新高。此舉是日本自2024年解除負利率以來第四次加息，市場對此反應不一，部分人士擔憂這是否會再次引發類似2024年8月的「黑天鵝」效應，進而衝擊全球金融市場。

加息的雙重壓力：通脹與弱日圓

日本央行近期再次上調政策基準利率0.25厘至1厘，創下近31年來新高。

本次日本央行加息的決策，主要源於兩大核心壓力：輸入型通脹與日圓持續疲軟。受中東戰爭影響，全球能源及大宗商品價格上漲，導致日本以日圓計價的進口物價指數按年大漲25.5%，並迅速傳導至整體物價水平。日本央行已將2026財年核心通脹預期大幅上調至2.8%，持續高於2%的官方目標，顯示通脹壓力不容小覷。

另一方面，日圓匯率持續走弱，美元兌日圓已突破160關口。在進口成本不斷攀升的背景下，日本央行不得不透過加息來遏制日圓貶值勢頭，以穩定國內物價。然而，即便利率升至1厘，扣除接近3%的通脹率後，日本的實質利率仍為負值，這意味著其貨幣政策整體依然偏向寬鬆，未來仍存在進一步加息的空間。

2024年震盪 日股曾單日跌逾12%

此次日本央行加息重演2024年8月全面性崩盤的機會不高。

市場之所以對此次加息抱持謹慎態度，很大程度上是受到2024年8月事件的影響。當時，日本央行突然加息0.25厘，疊加美國就業數據走弱，引發了全球金融市場的劇烈震盪。日經225指數單日暴跌12.4%，創下1987年以來最差單日跌幅，全球股市隨之被拖累，比特幣在48小時內蒸發近20%。

這場崩跌的核心機制在於日圓套利交易（carrytrade）的集體平倉。套利交易的邏輯是：借入低利率的日圓，兌換成美元、澳幣、印尼盾等高利率貨幣，並投資於美股、加密貨幣或新興市場債券，以賺取利差和資產增值。據估計，其規模從數千億到4萬億美元不等。一旦日圓突然走強，這些槓桿交易便會面臨強制平倉，導致機構拋售美股、加密貨幣等資產，買回日圓，形成惡性循環，進而引發全面性崩盤。

不會重演崩盤三大理由

儘管市場存在擔憂，但筆者認為，此次日本央行加息重演2024年8月全面性崩盤的機會不高，主要基於以下三點理由：

1. 市場預期充分，套利倉位已調整

2024年8月的崩盤，其殺傷力主要來自於「意外性」。當時市場並未預期到日本央行的加息節奏，導致殺個措手不及。然而，本次加息市場已有充足預期，套利交易者有足夠時間調整其倉位，降低了突發性平倉的風險。

2. 日圓避險屬性轉變，走強可能性降低

傳統上，地緣政治風險會因避險需求而推升日圓匯率。然而，今次美伊戰爭對日圓的影響卻是反傳統的，日圓反而承受壓力。這說明當前的避險資金正流向美元而非日圓，這反而降低了日圓突然大幅飆升的可能性，從而減少了套利交易被迫平倉的風險。

3. 地緣政治緩和，油價回落緩解進口壓力

近期美伊戰事趨於緩和，國際油價隨之回落。布蘭特原油價格已從年內高位逼近每桶120美元到跌破80美元。油價的下降將顯著減輕日本的進口壓力，降低輸入型通脹的風險，這也意味著日本央行無需再急於持續加息來抑制通脹。

綜合來看，雖然日本央行加息是應對通脹和匯率壓力的必要之舉，但此次加息的背景與2024年8月已有顯著不同。市場的充分預期、日圓避險屬性的轉變及地緣政治的緩和，都降低了「黑天鵝」事件重演的可能性。

值得注意的是，目前美元兌日圓維持在160關口。筆者認為，只要日圓在短期內不跌穿140，便仍處於一個相對安全的區間。日本央行在外匯市場上，也將極力維護匯率穩定，避免日圓大幅升值，以防止再次觸發套利交易的集體平倉，從而確保金融市場的平穩運行。

余偉龍

全職投資者

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