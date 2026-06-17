SpaceX市值壓倒部份Mag 7 「MANGOS」一詞漸興起 專家對扭虧有保留

太空探索公司SpaceX以近1.77萬億美元估值登陸美股市場，並在三個交易日內逼近至3萬億美元，一度成全球市值第四大上市公司，超越過微軟、亞馬遜、Tesla、Meta四隻「Mag 7」成員；同時，隨着OpenAI及Anthropic兩大AI獨角獸計劃上市，華爾街正醞釀以「MANGOS」一詞重新定義科技股領導者。高富金融集團投資總監梁偉民接受《星島頭條》訪問時表示，若單純以近期市場熱度及表現計算，MANGOS其實已某程度上取代Mag 7，但長遠表現關鍵仍在於AI投資能否真正變現。

SpaceX、OpenAI與Anthropic受捧

所謂MANGOS，一般是指Meta、Anthropic、Nvidia、Google母公司Alphabet、OpenAI及SpaceX；不過，亦有部份市場人士將當中的「A」理解為Apple，而非仍未上市的Anthropic。

據外媒引述Futurum Equities首席市場策略師Shay Boloor表示，隨着SpaceX上市，很難繼續以Mag 7作為市場領導力的代稱，因為全球最重要的科技公司之一，被排除了在這個標籤之外。不過，Roundhill Investments行政總裁Dave Mazza認為，Mag 7已深深融入投資者及媒體對大型科技股的認知，未來可能是新舊代號並存，而原有的Mag 7代號不會被取代。

此外，BRI Wealth Management行政總裁Dan Boardman-Weston更提議，將原有Mag 7加上SpaceX、OpenAI與Anthropic，合稱為「Magna Atoms」。

MANGOS及Mag 7成員市值及股價變幅 股份 市值（美元） 年初至今變幅 英偉達（NVDA） 5.14萬億 14.05% Google（GOOG） 4.45萬億 17.14% Apple（AAPL） 4.35萬億 9.24% 微軟（MSFT） 2.97萬億 -16.97% 亞馬遜（AMZN） 2.65萬億 6.59% SpaceX（SPCX） 2.52萬億 42.59% Tesla（TSLA） 1.54萬億 -8.58% Meta（META） 1.51萬億 -9.93% Anthropic 9650億* 未上市 OpenAI 8520億* 未上市 註：數據截至本周二；*為估值

梁偉民：市場總要「美麗」名詞

梁偉民表示，其實市場上沒有絕對「取代」與否，因為金融市場，尤其是賣方機構，總需要製造一些「美麗」、具吸引性的名詞，以炒熱市場氣氛及促進成交。他指出，過去由金磚五國，到近年的FAANG、Mag 7，都是把當時升幅較大的股份放在一起，再加上一個共同主題或故事。他笑言，今次MANGOS較意外的是沒有把記憶體公司納入，例如美光（MU）。

他坦言，若單純以近期市場熱度及表現計算，MANGOS其實已經某程度上取代Mag 7，但若要看長遠表現，關鍵仍在於AI投資能否真正變現。他解釋指，MANGOS當中不少公司估值並不便宜，尤其是Anthropic、OpenAI及SpaceX，目前仍未有盈利，甚至仍處於大量燒錢階段，背後支撐主要來自市場對未來收入及盈利增長的樂觀預期，即使市場短期有耐心接受暫時未有盈利，但亦至少需要看到足夠明顯的收入增長。

AI行業競爭極大 或有減價壓力

被問到OpenAI、Anthropic及SpaceX雖然仍在虧損，但市場對這些公司轉虧為盈、甚至大幅盈利的期望非常高，投資者是否可以信任這些新巨頭，梁偉民坦言自己不太有信心。

他指出，以SpaceX為例，投行假設該公司到2030年收入可大幅增至3,000億至5,000億美元，但現時收入僅約200億至300億美元，究竟甚麼業務能推動收入出現如此巨大增長，仍屬未知之數。

另外，AI行業競爭極大，最終哪間公司能夠突圍仍有太多不確定性，甚至企業短期內能否在AI業務中實現盈利亦存在疑問，因為各家公司未必敢大幅向用戶收費，甚至可能為搶客而面對減價壓力。

Google具「三條腿」優勢獲看好

在MANGOS成員中，梁偉民表示自己較看好Google。他解釋，首先Google估值相對合理，目前市盈率僅約20多倍；其次，其傳統業務仍具備強大盈利及現金流，包括搜尋業務及YouTube等，可為AI發展提供充足資金支持，有利它在激烈競爭的市場中生存下來。

他認為，最重要的是Google在AI發展上具備「三條腿」，包括AI大模型、算力出租及自家晶片，相比不少競爭對手可能只有一至兩項優勢，Google布局更分散亦更全面。