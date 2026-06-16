積金局推「投資教育AI助手」 未來擬接入樂享退休GPS

積金局宣佈，在強積金投資教育專題網站推出人工智能聊天機械人「積金投資教育AI助手」，透過利用生成式人工智能技術並融合積金局官方資料，讓計劃成員隨時隨地與AI助手聊天。當局稍後亦會將AI助手擴展至其他強積金投資教育渠道，包括退休策劃手機應用程式「樂享退休GPS」。

官方資料作基礎 即時回應提問

積金局表示，AI助手可因應具體提問，提供具事實根據及切合需要的回應，省卻使用者於不同平台搜尋資訊。該AI助手更會將強積金投資概念轉化日常用語，每項回應均會提供「參考資料」及相關官方資訊連結；當涉及較複雜概念時，亦會配以簡潔圖解。

此外，AI助手會根據不同情境提供常見問題建議，協助使用者循序漸進地了解相關主題，逐步增進強積金知識。

只提供客觀資訊 不涉投資建議

不過，積金局發言人強調，AI助手只提供客觀官方資訊，不涉及任何投資建議，不會推薦特定強積金計劃或個別基金，亦不會為計劃成員評估強積金投資產品的合適度。計劃成員作出強積金投資決策時，仍須考慮個人投資目標及風險承受能力等因素。

圖一 ﹕ 積金局在強積金投資教育專題網站推出「積金投資教育AI助手」聊天機械人。使用者只須按圖中右下角的綠色圖標，即可與聊天機械人展開對話。

圖二 ﹕AI助手能針對計劃成員的提問，即時提供準確、具事實根據和切合個人需要的回應，並會以簡潔易明的圖解，解釋較複雜的概念。