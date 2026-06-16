市場創新高 現在入市還是繼續等？｜彭永東

過去幾個月，投資者的心情可謂坐了一趟過山車。

今年3月，市場受到地緣政治風險及通脹憂慮困擾，環球股市一度大幅波動，不少人擔心跌勢未完；但到了5月，市場氣氛卻出現明顯轉變。新興市場相關指數單月上升9.7%，跑贏同期升4.6%的MSCI世界指數，環球股市大致收復早前失地。

資金流向亦反映投資者態度正在改變。根據BCT強積金市場數據，亞洲股票基金於5月下旬錄得約5.8%的升幅，而強積金股票基金更錄得今年以來最大規模的資金淨流入；相反，保守基金則出現年內最大規模的淨流出。

市場回暖，資金回流，問題亦隨之而來：現在才開始投資，會不會已經太遲？

這是許多投資者都曾遇過的掙扎。市場下跌時擔心再跌，市場回升後又怕高位接貨，結果資金一直停留在現金戶口，等待一個自認最理想的入市時機。然而，投資路上最常見的情況，往往不是買得太早，而是等得太久。

市場向上時 風險仍然存在

近期市況正好說明這個道理。

5月以來，人工智能及科技相關板塊持續成為市場焦點，帶動美股及多個亞洲市場創出新高。不過，另一方面，美國30年期國債孳息率一度升至2007年以來高位，市場對通脹及利率走勢的憂慮並未完全消退。

換言之，市場創新高，並不代表風險已經消失。事實上，股市從來不會等到所有不確定因素消除後才開始上升。如果投資者總希望在「完全安全」的情況下才入市，很可能永遠找不到那一天。因此，與其糾結於現在是否最佳時機，不如思考如何更有系統地部署資金。

不少本地投資者偏好持有較高比例現金，認為這樣較穩陣，亦能帶來安全感。不過，現金並非完全沒有風險。當資金長期停留在低回報工具，即使帳面上沒有虧損，購買力亦可能被通脹逐步侵蝕，同時錯失市場增長及複利效應帶來的回報。換句話說，看似穩妥的選擇，未必完全沒有風險。

與其估市 不如有計劃地投資

當然，這並不代表應該一次過把所有資金投入市場。

我一直認為，「All In」和「All Out」都不是理想的投資方式。市場短期升跌難以預測，即使專業投資機構亦未必能長期準確掌握每一次高低位。相比估市，以下幾個原則可能更值得參考：

保留足夠現金儲備，應付短期需要及突發開支；

分階段投資，減低一次過入市的風險；

保持資產分散，避免過度集中於單一市場或主題。

強積金其實正是一個很好的例子。每月固定供款，本質上就是透過平均成本法持續參與市場。多年後回頭看，不少成功累積退休資產的人，未必每次都能準確捕捉市場高低位，但他們往往都有一個共通點，就是願意長期投資，並讓時間發揮複利效應。

先看自己的配置 再看市場位置

當市場再創新高，投資者最值得問自己的，或許不是「現在是否太貴」，而是：

現金比例是否仍然合適？

投資組合是否過度集中？

未來5年至10年的資金需求有否改變？

現有配置是否仍符合自己的風險承受能力？

相比猜測下個月市場升還是跌，這些問題往往更重要。

畢竟，投資最大的挑戰從來不是預測市場，而是在不同市況下持續參與市場。很多時候，財富的累積不是來自一次成功的判斷，而是來自長期堅持正確的投資習慣。

彭永東

IPP Financial Advisers Limited董事

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