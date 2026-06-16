關於SpaceX鮮被提及的｜林小珍

打破全球歷來上市集資規模的SpaceX，上星期五在美國納斯達克交易所上市，招股定價135美元，首日股價一度抽升三成，收市仍然升19%。內地和香港的投資者無緣參與IPO，但相信都有不少朋友在上市後追入，甚至有證券行送SpaceX股票吸引投資者開戶。大家除了關注股價和估值，其實SpaceX的招股文件都蘊藏許多重要資訊和有趣資料，可以跟大家拆解一下。

上季蝕逾42億美元

身為金融人，打開招股文件免不了先看看財務報表。SpaceX去年收入有186.74億美元，按年增長33%，年度虧損49.37億美元，主要是由於研發（R&D）開支大增1.5倍至86.43億美元。公司仍然處於投資期，負債亦不少，去年利息開支就高達19.45億美元。而去到今年首季，單季就蝕高達42.76億美元，都是因為R&D開支再加大所致。

SpaceX業務主要有三範，分別是包括Starship和衛星的太空業務；以 Starlink為核心的通訊業務；以及包括Grok和數據中心在內的AI業務。以今年首季計，通訊是收入最高，而且是唯一有錢賺的一範，AI業務單季要蝕24億美元，太空業務都要蝕超過6.6億美元。

招股書披露5個Fun Fact

不過目前是否賺錢，對投資者不是最重要，畢竟在AI和太空科技範疇，有多大的幻想空間才是最重要。不如跟大家在招股文件中，找一些關於SpaceX的Fun Fact。

員工逾2萬：SpaceX員工有超過2.2萬人，近97%都是在美國，太空業務的員工佔超過1.1萬人，通訊業務都有5,500人，而負責AI的員工就只有大約3,100人。

Starlink比想像中普及：Starlink目前由大約9,600個低軌道衛星提供服務，已經有超過1,000萬用戶，遍佈164個國家及地區，不過都有大約30個國家是「死區」，Starlink未能提供服務，但就無解釋原因。上季的每戶每月平均收入（ARPU）只是66美元，似乎都頗划算。

低軌道運輸已成熟：SpaceX的太空運輸業務，主要由兩款可部分重用的火箭Falcon 9和Falcon Heavy，以及有更大載負力的Starship負責。2010年首航的Falcon 9至今已經航行了超過600次。而Starship由2023年首航至今，航行了11次，要實現SpaceX的長遠太空策略，Starship的技術發展是關鍵。

AI基建在太空：招股文件提及軌道AI運算（Orbital AI Compute）有近100次之多，是SpaceX的重點策略，，好處是無需考慮空間限制，完全用太陽能運作簡單來說就是將AI設備搬上太空，而且無需擔心散熱。不過SpaceX都講明，要做到的前提是Starship可以多次重用。

劍指月球和火星：SpaceX在招股文件中，亦提及太空旅遊，以及希望發展到月球和火星的運輸服務，甚至在這兩個星球發展能源、礦產以及製造業務，並以在地球以外的星球發展城市為目標。

對投資者而言，SpaceX上市可能只是新股的投資機會，但如果Elon Musk在招股書中寫的願景成真，不單止是科技和經濟的發展，甚至是格局更大的權力和體制一場翻天覆地的變革。

林小珍