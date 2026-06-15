平安數字銀行新客敘造12個月百萬定存 可享3.1厘息率
更新時間：15:36 2026-06-15 HKT
發佈時間：15:36 2026-06-15 HKT
發佈時間：15:36 2026-06-15 HKT
平安數字銀行表示，由即日起至6月30日，全新合資格客戶開立個人儲蓄存款賬戶，並以100萬港元啟動「百萬富翁」升級特權，當中敘造12個月港元定期存款可鎖定3.1厘息率。
該行又指，新客進場可即時解鎖首月「黃金滾存期」，包括首50,000港元享活期存款年利率達8厘（適用於首30日），以及1個月港元定存年利率首50,000港元同享8厘；另有額外200港元迎新現金獎賞。
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