美國不減息也不會加息｜曾淵滄

6月10日，恒指50天線跌破250天線引發恐慌，導致6月11日恒指一度跌破24000點，與今年高位比較，足足失去4000點，幸好接下來是特朗普再一次「TACO」，美股反彈，帶動港股也在6月12日反彈。港股之所以從年初的高位下調，是受到三個因素影響。首先是年初時許多人都認為隨着沃什上任聯儲局主席後，必然會減息，因此股市提早炒上，但是美以伊戰爭令霍爾木茲海峽遭受封鎖，波斯灣的石油運不出來，石油價格飛漲，推動百物騰貴，美國最新的通脹率高達4.2%，市場開始擔心美國聯儲局不但不會減息，更可能是加息。這種擔心，導致美股與港股皆下跌。

第二個因素是近期AI與晶片概念的新股炒作太過瘋狂，不少人認為是炒過火了，泡沫隨時會爆破，因此一有風吹草動就一沽了之。

第三個因素就是剛剛於5月22日發生的中國證監會高調處罰3間香港證券行，指他們非法讓內地居民可以在不離境的情況下開設境外投資戶口。中證監的行動不但打擊了這3間證券行，連帶關係下，滙豐（005）、渣打（2888）、友邦（1299）及其他保險股都受到影響，投資者開始擔心中央政府會嚴控內地資金外流。

股市大調整後 泡沫問題舒緩

上述三個問題嚴重嗎？應該不會，首先，美國就算不減息，也應該不會加息，再過幾天就是聯儲局議息會議，我們不妨靜候議息結果。目前的通脹率很高，是因為美以伊戰爭，特朗普自己也很清楚知道問題在哪，他正在努力結束這場戰爭。戰爭一結束，通脹問題就解決了，聯儲局不必以加息來壓通脹。本星期的議息會議，不加息不減息的可能性最大。

第二個問題是泡沫問題，但是，隨着近期股價大調整，在相當程度上也舒緩了泡沫問題，把泡沫大爆破的日子向後推。

中央仍把香港定位金融中心

至於第三個問題我在上個星期已經簡單解釋過，中央的立場是該嚴則嚴，該寬則寬，過去幾天，中證監、香港證監會、金管局都出來澄清說中央不會阻止內地居民到香港開始銀行或投資戶口，不過要親自前來開戶，不可以像過往那樣在內地通過上網開戶，網上開戶很容易造假，中央要防的是貪官通過這個渠道「走資」，而不是要阻止內地居民合法地在境外投資。

中央仍然把香港定位為國際金融中心，香港有很大的境外人民幣資金池，這些境外的人民幣是可以自由兌換的，人民幣要走向國際，就要讓更多的境內人民幣在合法合規合理的情況下轉變成境外人民幣。

曾淵滄

