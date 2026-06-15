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Webull HK稱海外客佔比近9成 「合規經營刻入DNA」 不受中證監新規影響

投資理財
更新時間：10:33 2026-06-15 HKT
發佈時間：10:33 2026-06-15 HKT

中國證監會近期嚴厲整治非法跨境炒股問題，香港證監會亦發出《通函》，要求持牌法團針對內地投資者開立及管理帳戶採取額外措施。微牛證券（Webull HK）行政總裁王海琛接受本報訪問時表示，該公司早在四年前已實施符合當時監管標準的開戶審核標準，是行業合規先行者。他形容「除了科技是公司發展的核心驅動力，合規經營亦刻入公司的DNA（基因）。」他強調，此次中證監新規與整治行動不會對公司業務造成任何影響。

Webull HK首席營運官馬鈺清補充，該公司現有客戶中海外投資者佔比近90%，其餘一成本地客戶均持有香港非永久身份證或有效的境外長期簽證，完全符合現行及新增監管要求。因此針對香港證監會最新指引涉及的客戶聲明、境外資產證明等要求，公司只需在現有合規框架下優化流程（例如推送新通知）等，毋須進行額外工作。

王海琛(右)強調，此次證監會新規與整治行動不會對Webull HK業務造成任何影響。
王海琛(右)強調，此次證監會新規與整治行動不會對Webull HK業務造成任何影響。

期望5年內成香港前三券商

王海琛十分看好香港的發展。他認為，本港在零售及機構交易、財富管理、IPO等領域充滿機遇。近期有權威報告指出，香港已超越瑞士成為全球跨境財富管理中心；同時越來越多優質企業選擇來港而非赴美上市，疫情期間外流的資本正逐步回流。

此外，在地緣政治不確定性下，中東資本亦見湧入香港，加上監管機構持續提升國際競爭力。他預期，中港市場有望成為僅次於美國的全球第二大資本市場，並期望Webull未來三至五年內躋身香港綜合實力前三的券商。

馬鈺清則指，香港監管體系成熟、有國際化資本流動、加上本港科技券商滲透率高，未來香港不僅是中國連接世界的橋樑，更有潛力發展成亞太區的智能投資中心。

王海琛認為，美國今年將迎來SpaceX、OpenAI等大型新股上市，Google母企Alphabet亦將進行800億美元股權融資，短期內美國在融資額與流動性上仍具顯著優勢。

他續表示，即使香港IPO的融資額不及美國，但每周均有不少新股掛牌，且本地投行業務非常活躍，反映香港IPO市場節奏未有放緩，生態依然健康。

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