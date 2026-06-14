一隻美股博彩股升級 變特朗普鼓吹「內幕交易平台」｜藍血工廠

世界盃最近開鑼，Prediction market（預測市場）也在金融世界「點火」，美股DraftKings（DKNG）股價上周急漲逾16%，收報29美元；暴漲背後，正是因為這家原本經營體育博彩的公司，正悄悄轉型為兼具體育博彩與事件交易（Event Trading）的龐大平台。

根據其首次披露的5月份營運數據，預測市場產品的年化用戶交易量按月增長24%，達到13億美元；同時，整個平台的年化總交易量按月增長 34%，達到31億美元。



洋人的金融嗅覺極其敏銳，他們看到的不再僅是一個賭波的App，而是一個把內幕消息變現的平台，還可覆蓋體育、經濟、政治及重大事件的交易平台。當一門生意從「博彩」升級為美國總裁特朗普鼓吹的「內幕交易平台」，市場自然願意給予更高的估值倍數。

世界盃成完美催化劑

2026年世界盃，無疑是點燃這場盛宴的完美催化劑。這屆賽事由美國、加拿大和墨西哥合辦，共48支球隊參賽，是自1994年以來美國再次舉辦、亦是史上規模最大的一屆。賽事長達6星期，幾乎每天都有大量賽事，且覆蓋多個時區。對於在美國多數州份市佔率排第二或第三的DraftKings而言，不僅能大幅提升投注金額（Handle），更能帶來海量新用戶。

凡事要放長線，用戶留存率（Retention）才是關鍵：這批在世界盃期間湧入的新客，若能在賽事結束後，繼續留在生態圈內參與NFL、NBA、MLB甚至預測市場，其創造的客戶終身價值（LTV）將遠超一次性收益，才是打開第二增長曲線的真正密碼。

美國市場版圖已成型

在美國本土，這場「預測市場」版圖已經成型，目前市場格局可以如此劃分：

—Kalshi（絕對龍頭，受美國CFTC監管。2026年4月市佔率約62%，有望成為預測市場板塊的CME或Nasdaq）

—Polymarket（國際版限制美國IP訪問，目前推出的美國合規版流動性仍低於國際版）

—Robinhood Event Contracts（由Robinhood與Kalshi合作推出，適合龐大的股票投資者基礎）

—ForecastEx（著名金融證券交易平台，擁有一大堆國際客戶）

—DraftKings（擁有數千萬體育博彩用戶，獲客成本極低，有望成為預測市場板塊的Robinhood）

正如上面所言，Kalshi是目前美國事件交易市場的核心，提供包括美聯儲會否減息、CPI數據、世界盃冠軍，甚至美國經濟衰退概率等合法交易標的。相比之下，DraftKings當前預測業務規模僅為Kalshi的四十分之一，但其龐大的用戶基數，使其增長速度與股價彈性充滿想像空間。

藍血工廠

相關文章：AI的盡頭，難道真的是燒煤？｜藍血工廠