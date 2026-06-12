財庫局吸引基金家辦6招今刊憲 發言人：助資產財富管理業創新機遇

政府今日（12日）在憲報刊登《2026年稅務（修訂）（關於基金、家族投資控權工具及附帶權益的優惠稅制）條例草案》，以優化有關以私人形式發售的基金、由具資格單一家族辦公室管理的家族投資控權工具（家控工具）以及附帶權益的優惠稅制，以吸引更多基金和家族辦公室落戶香港。該《條例草案》將於6月24日提交立法會進行首讀。

《條例草案》涵蓋就《稅務條例》多個範疇作出的修訂，包括擴大「基金」的定義；擴大合資格投資種類；撤銷有關附帶交易的5%門檻；放寬特定目的實體及家族特定目的實體的免稅待遇；以及為附帶權益稅制引入一系列優化措施。《條例草案》亦會在統一基金免稅制度下引入稅務申報機制，以及訂明類似家控工具稅務寬減制度的實質經濟活動要求。

財經事務及庫務局發言人表示，香港已成為全球最大的跨境財富管理中心。國家「十五五」規劃明確支持香港繼續強化國際資產及財富管理中心的功能。就此，政府一直致力締造具競爭力的稅務環境，以鞏固香港在這方面的領先地位。《條例草案》下的相關修訂預期可吸引更多基金和家族辦公室在港成立和營運，為香港資產及財富管理業創造新機遇，尤其有助進一步吸引區內的私募債權投資活動，並支持香港在數字資產以及貴金屬與大宗商品交易等領域的發展。

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