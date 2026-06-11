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環聯向遺失身份證人士提供免費信貸報告 盼減低身份盜竊詐騙風險

投資理財
更新時間：21:00 2026-06-11 HKT
發佈時間：21:00 2026-06-11 HKT

信貸資料服務機構環聯今天（11日）宣佈新措施，為遺失香港身份證的合資格人士，每年提供一份一次性免費信貸報告，以幫助他們在高風險時期即時掌握自身信貸狀況，減低身份盜竊造成財務損失，甚至在其網站形容有關措施為「被借錢警報系統」。

港數碼詐騙損失金額冠全球

根據環聯詐騙趨勢報告，在過去一年曾因數碼詐騙而蒙受金錢損失的消費者中，34%表示身份盜竊為首要原因。此外，香港的數碼詐騙損失金額中位數更高達48,000港元，為全球調查所及的市場中最高。

環聯指出，騙徒能利用所盜取的身份開設帳戶、申請貸款導致過度使用信貸，最近更有個案顯示受害人的損失金額可逾250萬元。然而，報告指僅42%受害人曾聯絡受影響公司，求助信貸資料服務機構人數更只有39%，因此可能進一步加劇身份盜竊及詐騙風險。

遺失身份證30天內網上預約

根據介紹，受影響人士可於遺失身份證後30天內於網上預約，並親臨環聯香港辦事處，攜同所需證明文件以辦理申請手續及獲取報告。該報告能讓受影響人士掌握自身信貸狀況，如名下出現未經授權的新開信貸帳戶，或來自陌生金融機構的異常信貸查詢，從而迅速採取行動，減低潛在數碼詐騙及信貸健康長遠受損的風險。

不過，環聯亦建議消費者於遺失身份證後，應採取額外措施以保障個人身份安全，例如立即向警方報案並隨即通知相關金融機構等。

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