藍十字推「肌肉骨骼護理支援服務」 稱近年相關索償增幅高於其他疾病

隨着生活模式轉變及健康風險因素增加，肌肉骨骼（MSK）相關醫療需求持續上升。藍十字宣佈推出「肌肉骨骼護理支援服務」，為客戶提供由診斷、治療、手術至復康的醫療保障服務，並延伸至大灣區醫療網絡。

受保人可獲安排「健康管家」

根據介紹，合資格受保人可獲安排「健康管家」，提供一對一行政協調支援；協助客戶預約香港或大灣區城市的指定醫院及醫療服務機構；以及涵蓋治療前評估、手術預約、術後物理治療及復康期間治療預約提示等支援。

根據藍十字內部數據，過去3年肌肉骨骼疾病的索償個案及理賠金額的增幅均高於其他主要疾病。其中門診理賠佔整體門診理賠金額的比率由2023年的13%持續上升至2025年的18%，反映肌肉骨骼醫療需求殷切，並已成為主要疾病類別之一，常見病症則包括脊椎移位、腰背痛及膝關節炎等。

匯聚本港及大灣區醫療機構

有關合作匯聚本港及大灣區醫療機構，包括健衡物理治療及專項訓練中心、香港中文大學醫院、港怡醫院、深圳新風和睦家醫院，以及明康醫療，藉著團隊的專業知識及完善網絡，為客戶提供醫療保障服務。