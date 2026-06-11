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豆包料6月底推專業版 年費最高5088元 承諾基礎功能永久免費

投資理財
更新時間：12:14 2026-06-11 HKT
發佈時間：12:14 2026-06-11 HKT

豆包料6月底推專業版 年費最高5088元 承諾基礎功能永久免費

字節跳動（ByteDance）旗下AI產品豆包近日推出了專業版付費訂閱的灰度測試，預計6月下旬全面上線，同時將在Force大會公布一系列功能更新。

標準版每月68元

據內媒報道，豆包早在5月已在蘋果App Store更新服務聲明，公佈標準版、加強版與高級專業版三類付費訂閱套餐，收費採用包月和包年兩種形式，標準版每月68元（人民幣，下同），年費688元；加強版每月200元，年費2,048元；定位最高的專業版月費500元，年費高達5,088元。

專業版月費500元，額度為標準10倍
專業版月費500元，額度為標準10倍

平台承諾基礎功能永久免費，可不限次數使用基礎對話、聯網搜索、圖片、網頁、附件問答等功能，而圖片影片生成、語音通話等常規功能也保留免費額度，不會因推出付費服務而縮減基礎權益。

專業版供更強算力和功能

付費專業版則主要面向專業從業者與企業團隊，提供更強的算力和專屬功能，服務涵蓋軟件開發、深度數據分析、專業設計、流程自動化、金融分析及科學研究等領域。

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