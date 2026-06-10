盤點名人「一句話」點石成金 黃仁勳讚Marvell即升32%最癲 特朗普帶挈戴爾累漲七成 

AI投資熱潮持續，投資者爭相尋找下一隻「爆升股」，而其中一個方法就是留意英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳、美國總統特朗普，以至Tesla行政總裁馬斯克這些具有全球號召力人物的言論，皆因他們過往的公開言論多次帶動相關股份炒作，甚至形成近乎「點石成金」的市場效應。不過，亦有外媒評論文章指出，在散戶情緒亢奮、槓桿攀升、訊息真空期內，黃仁勳的樂觀表態與股票背書，正在製造潛在風險，而非提供有效指引。

黃仁勳、特朗普及馬斯克推介後股價變幅 姓名 股份 推介後當日或翌日變幅 推介至今變幅 黃仁勳 邁威爾科技（MRVL） 32.52% 31.64% 高通（QCOM） 3.28%* 3.28%* 特朗普 美光（MU） 19.29% 26.40% 戴爾科技（DELL） 13.11% 74.04% Palantir（PLTR） -1.86% 4.58% 馬斯克 阿斯麥（ASML） 6.54% 6.54% 英偉達（NVDA） 1.65% 18.03% 谷歌（GOOG) -1.56% 13.04% *以盤前價格計 註：上述股價截至周一收市價

黃仁勳叫買高通 盤後即升2%

黃仁勳本周一（8日）被問到英偉達會否擴大布局智能手機市場時，坦言英偉達並不特別擅長流動裝置業務，亦認為沒有必要涉足；但他隨即公開稱讚競爭對手高通（Qualcomm，QCOM）在手機領域表現出色，更直接向投資者表示「買他們的股票」。此話一出，高通股價在盤後交易時段即升約2%。

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料Marvell市值萬億 股價狂升32%

事實上，黃仁勳近期並非首次「出口術」撐起其他股份。此前他曾表示，半導體股回調可視為買入機會，帶動費城半導體指數強彈逾5%；他亦於本月（2日）曾點名邁威爾科技（Marvell，MRVL），稱其有望成為下一家市值突破萬億美元企業，刺激該股當日急升逾32%。

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特朗普撐DELL 創歷史新高

若論全球影響力，美國總統特朗普的言論更是不容忽視。他今年5月在美國白宮母親節活動上，公開呼籲美國民眾購買戴爾科技（DELL）產品，直言「去買一部Dell電腦吧，它們很棒」，相關言論隨即點燃投資者情緒，刺激股價急升13%及創歷史新高。

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此外，戴爾科技受惠於AI伺服器及基礎設施市場憧憬，獲瑞穗及美銀等大行其後相繼上調目標價，認為代理式AI興起，將帶動更多算力硬件需求，有助戴爾科技在AI伺服器市場維持重要份額。

形容美光「很好」 股價5日升近35%

特朗普亦曾公開稱讚美光科技（Micron，MU）。他於5月底紐約一場集會上形容美光「很好」，並提到該公司在紐約州Clay投資逾1,000億美元。消息刺激美光股價單日大升19%，其後更持續走強，5日內累升近35%，令公司市值首次突破1萬億美元。雖然市場原本已看好AI相關高頻寬記憶體（HBM）需求，但獲特朗普公開力撐後，無疑進一步推動資金追捧相關概念。

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發文力撐Palantir 股價即止跌

另外，大數據公司Palantir（PLTR）早前因伊朗戰爭引發市場沽壓，同時遭知名沽空投資者Michael Burry點名批評時，股價遭遇一年多來最大單周跌勢。特朗普於4月10日在其旗下Truth Social公開力挺該公司，發文表示「Palantir Technologies已證明擁有強大的作戰能力與設備。問問我們的敵人就知道了!」。消息傳出後，Palantir經歷連續兩日大跌後，股價於當日見底，跌幅由最多6%收窄至1.9%，其後更連升5個交易日。

馬斯克力撐ASML 稱歐洲最偉大公司

另一位具備市場號召力的人物是馬斯克。早前有報道指出，他將以線上形式出席ASML閉門技術會議，討論旗下Terafab晶圓廠項目。馬斯克在社交平台回覆相關帖文留言稱，ASML「應該被珍惜和支持」，並形容其可說是「歐洲最偉大的公司」。ASML股價本周一（8日）亦隨即急升6.5%。

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去年曾薦Alphabet及Nvidia

過往馬斯克亦曾在投資話題上公開點名其他科技巨頭。他去年在播客節目中被問到除了Tesla外，現價較可能投資哪些公司時，曾推薦Google母公司Alphabet（GOOG）及英偉達（NVDA）。

他當時指出，AI和機械人將非常重要，而Alphabet已建立從AI角度創造龐大價值的基礎，包括Gemini模型、TPU晶片及Waymo自動駕駛業務。至於英偉達，馬斯克則稱是「明顯」選擇，並對黃仁勳及英偉達在AI硬件中的角色持正面看法。