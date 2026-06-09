Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

滙豐私銀在港推「HSBC Access」 為超高淨值客提供機構級投資方案

投資理財
更新時間：15:52 2026-06-09 HKT
發佈時間：15:52 2026-06-09 HKT

滙豐私人銀行今日（9日）宣布在港率先推出「HSBC Access」，為超高淨值（UHNW）及家族辦公室客戶提供機構級投資方案、專屬投資機會及專業市場洞察，其後將再逐步拓展至其他市場。

可投資指定科技及初創企業

該行指出，合資格私人銀行客戶可投資由滙豐科創金融（HSBC Innovation Banking）提供服務的指定科技及初創企業，為滙豐科創金融2023年成立以來，私人銀行客戶首次獲得此類投資機會。

該行又指，「HSBC Access」提供多元化投資選擇，包括直接投資、共同投資、獨家私募市場機會，其中部分機會過往僅開放予機構投資者參與。相關投資機會由滙豐企業及機構銀行及滙豐科創金融提供，並由滙豐超高淨值策略團隊負責管理及分銷。

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
吳文忻離世丨乳癌復發擴散至腦部 胸部傷口流膿發臭身心坍塌 曾花盡積蓄中泰深三地醫病
01:19
吳文忻今早睡夢中安詳離世終年51歲 結束勇敢抗癌路 前夫陳劍陵承諾照顧兩幼女
影視圈
7小時前
夫婦提早退休 賣樓搬上郵輪 230呎客艙住一世「生活費平過養樓 」
夫婦提早退休 賣樓搬上郵輪 230呎客艙住一世「生活費平過養樓 」
海外置業
2026-06-08 16:58 HKT
多邨公屋鐵閘木門「左右倒轉裝」 房署職員稱無裝錯「全幢都係咁」 住戶崩潰扭曲手開門 過來人：住住下就慣｜Juicy叮
多邨公屋鐵閘木門「左右倒轉裝」 房署職員稱無裝錯「全幢都係咁」 住戶崩潰扭曲手開門 過來人：住住下就慣｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
公務員劃一加薪2% 低於工會叫價 楊何蓓茵：相信職方會明白 有考慮公眾觀感
01:47
公務員劃一加薪2% 低於工會叫價 楊何蓓茵：相信職方會明白 有考慮公眾觀感
政情
1小時前
吳文忻離世丨乳癌擴散腦部傷口流膿身心坍塌 最後身影抱病睇草蜢獲蔡一傑擁抱成絕響
01:19
吳文忻離世丨乳癌擴散腦部傷口流膿身心坍塌 最後身影抱病睇草蜢獲蔡一傑擁抱成絕響
影視圈
5小時前
尋到寶｜英男田間挖出1,700年古羅馬黃金戒指 一舉還清房貸改寫人生
尋到寶｜英男田間挖出1,700年古羅馬黃金戒指 一舉還清房貸改寫人生
即時國際
2026-06-08 13:41 HKT
吳家忻秘戀公關Jerry 《東周刊》獨家直擊癡纏回家 靠男友人脈埋GD身 大煙癮一面曝光
吳家忻秘戀公關Jerry 《東周刊》獨家直擊癡纏回家 靠男友人脈埋GD身 大煙癮一面曝光
即時娛樂
9小時前
前港姐吳文忻離世終年51歲 生前積極抗癌令人感動 兩愛女作最後告別 附乳癌7大常見徵狀
前港姐吳文忻離世終年51歲 生前積極抗癌令人感動 兩愛女作最後告別 附乳癌7大常見徵狀
保健養生
6小時前
吳文忻離世丨曾痛訴流膿如與屍眠歎死神接近 好友彭秀慧助辦生前追思會笑對生死
吳文忻離世丨曾痛訴流膿如與屍眠歎死神接近 好友彭秀慧助辦生前追思會笑對生死
影視圈
3小時前
行李標籤點撕先最輕鬆？機場地勤親授拆除秘技 網民大讚實用：我係唔識嗰一群！
行李標籤點撕先最輕鬆？機場地勤親授拆除秘技 網民大讚實用：我係唔識嗰一群！
旅遊
6小時前