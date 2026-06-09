滙豐私銀在港推「HSBC Access」 為超高淨值客提供機構級投資方案
更新時間：15:52 2026-06-09 HKT
發佈時間：15:52 2026-06-09 HKT
發佈時間：15:52 2026-06-09 HKT
滙豐私人銀行今日（9日）宣布在港率先推出「HSBC Access」，為超高淨值（UHNW）及家族辦公室客戶提供機構級投資方案、專屬投資機會及專業市場洞察，其後將再逐步拓展至其他市場。
可投資指定科技及初創企業
該行指出，合資格私人銀行客戶可投資由滙豐科創金融（HSBC Innovation Banking）提供服務的指定科技及初創企業，為滙豐科創金融2023年成立以來，私人銀行客戶首次獲得此類投資機會。
該行又指，「HSBC Access」提供多元化投資選擇，包括直接投資、共同投資、獨家私募市場機會，其中部分機會過往僅開放予機構投資者參與。相關投資機會由滙豐企業及機構銀行及滙豐科創金融提供，並由滙豐超高淨值策略團隊負責管理及分銷。
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