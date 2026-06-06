加息恐慌累金價瀉3.6% 低見4311美元 完全回吐今年升幅 銀價挫8.2%

由於美國就業數據強勁，令加息預期升溫，除了拖累美股受重創，現貨金價周五亦一度下跌3.6%，至每盎司4,311美元，完全回吐今年來的升幅。

現貨金價收市報4,328.45美元，跌3.2%。紐約期金收市報4,365.3美元，跌3.1%。

跌穿200日線或下跌更深

美國5月非農業新增職位17.2萬個，勞動市場強勁，加上中東緊張局勢持續，推高能源價格，在聯儲局加息預期下，對沒有利息的黃金尤其不利。TD Securities 高級商品策略師 Ryan McKay表示，金價周五大跌完全是由加息預期驅動，「短期的通脹疑慮與加息可能性削弱了它的強勢。」黃金在今年1月一度飆升至近5,600美元的歷史高位後，McKay指金價跌破長期動能指標的200日平均線（現為4476美元），或預示金價有更深的下跌風險。

Blue Line Futures 首席市場策略師 Phil Streible 表示，科技股的拋售也加劇了黃金的跌勢，部分投資者為了彌補其他地方的損失而減持黃金。

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哈馬克放鷹 重申加息合適

據利率期貨顯示，交易員目前預期聯儲局較大機會在今年12月加息。今年享有投票權、被視為鷹派的克里夫蘭聯準會的哈馬克（Beth Hammack），她在就業報告後於 LinkedIn 發文表示，隨著勞動市場似乎達到平衡，可能很快就適合加息。她在貼文中表示：「目前在經濟前景仍有不確定性的情況下，維持利率不變是合理的。但如果近期趨勢持續，可能很快就需要採取行動。」

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其餘貴金屬也捱沽，現貨白銀下跌8.2%，至每盎司67.83美元。倫敦金屬交易所(LME)的銅價也創兩個多月來最大跌幅，下跌近3%，收於每公噸13,519.50 美元。LME鋁價亦下跌2%、鋅價下跌1.6%。