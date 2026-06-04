昇世集團在港推信託服務 建跨代財富與傳承架構 

財富管理公司昇世集團宣布，於香港正式推出信託服務品牌「昇世信託」，專為高淨值人士及家族辦公室量身打造，提供一站式綜合解決方案，覆蓋財富跨代傳承、資產隔離、稅務規劃、企業治理、身份及跨境架構整合等服務。

昇世集團表示，亞洲超高淨值家族對於靈活度更高、數碼化程度更強的信託架構需求與日俱增，而隨著新一代家族成員對家族財富的資訊透明度、資金靈活性及數碼化管理提出更高要求，對傳統信託的挑戰也變得愈發突出。

該集團指出，昇世信託針對市場痛點，打造出一套透明合規、數碼化驅動的信託服務生態體系，該品牌整合了昇世集團的環球財富管理平台，以及香港持牌信託及受託人公司量子信託的受託服務能力，提供一站式綜合解決方案。

整合多個託管帳戶

昇世指，合資格信託架構可啟用Visa支付服務，方便客戶靈活處理投資、出行、日常開支及家族辦公室運營等各類核准支出。而平台可實時展示整個信託架構狀態，將多家銀行託管帳戶、信託子帳戶及虛擬帳戶整合至同一操作介面。

香港信託法律體系悠久 提供保障

昇世集團（香港）副主席馮嘉諾表示，信託早已不只是單純的法律載體，更是管理家族財富的營運體系，香港積極推出各項家族辦公室扶持政策，且擔當連接內地與全球市場的樞紐，是昇世信託落戶發展的理想之地。他稱，香港擁有歷史悠久的信託法律體系，信託可永久存續，同時相關法律與合約條款亦能充分保障客戶隱私，為客戶提供穩健可靠的法律保障，其目標為「守護家族價值，實現世代相傳、綿延不息。」

客戶需求從回報擴至繼承安排

香港昇世匯盈首席執行官冼健岷表示，客戶需求從單純的投資回報，逐步拓展至繼承安排、企業管治與家族事務跨代延續，而昇世信託的推出，進一步強化了昇世集團的服務能力。