BoC Pay+開通「鐵路12306」及攜程內地付款 推內地線上消費10%回贈

中銀香港旗下流動應用程式「BoC Pay+」公布，透過內地銀聯網絡進一步拓展支付場景，開通「鐵路12306」與「攜程旅行」兩大平台的付款功能。

香港居民北上消費成生活常態，中銀香港最近一項有關電子支付使用習慣的調查結果顯示，近半數受訪者每月至少前往大灣區一次，其中33%年齡介乎18至30歲客戶，每星期更至少北上一次，另有43%受訪客戶期望BoC Pay+新增高鐵車票購買功能。BoC Pay+遂開通「鐵路12306」與「攜程旅行」兩大平台的付款功能，全面覆蓋高鐵、機票及酒店等旅遊場景。

首四月青年北上交易人數增2.5倍

中銀信用卡（國際）副總經理趙樂怡表示，今年首四個月透過BoC Pay+於內地進行交易的18至30歲客戶人數，按年大幅增長近2.5倍，其消費主要集中於旅遊平台與交通票務預訂交易。此外，自BoC Pay+於今年3月開通內地線上支付功能以來，線上消費的平均交易金額為線下的2.4倍。

內地線上消費10%回贈 另推20%消費折扣

BoC Pay+同時推出多項消費優惠，由即日起至7月31日，客戶透過BoC Pay+於內地線上商戶進行消費，可享高達10%現金回贈，每月上限100港元。

即日起至8月31日，BoC Pay+推出「月月賞」活動，每月發放涵蓋外賣平台、連鎖超市、日常餐飲及個人護理等熱門商戶的電子優惠券，提供高達20%即減折扣。

推乘車碼優惠 周一至四「筆筆減1元」

此外，BoC Pay+提供乘車碼優惠，客戶通過程式乘搭電車、巴士及渡輪等公共交通工具，即日起至12月31日，逢周一至四可享「筆筆減1港元」；而即日起至7月19日，逢周五至日可享「滿3港元減2港元」優惠。而所有乘車碼交易及透過BoC Pay+支付的的士費用，均可享最高10倍積分。