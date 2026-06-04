達里奧警告AI市場已顯露泡沫 「當投資兌現回報時，泡沫就會破裂」

有「鱷王」之稱的全球最大對沖基金橋水（Bridgewater Associates）創辦人達里奧（Ray Dalio）警告，蓬勃發展的AI市場已經顯露出泡沫的跡象，而且最終將會破裂。

「所有偉大技術變革都產生泡沫」

達里奧接受彭博電視採訪時表示，「所有偉大的技術變革都會產生泡沫」，又指「沒有人能做到恰到好處，要麼投入巨資搶佔市場份額，不擔心投入是否過多；要麼投入不足，最終失去市場份額」。

報道指出，受AI數據中心對高頻寬晶片需求的推動，晶片製造商一直是華爾街最熱門的股票，並因此帶動市場屢創新高，這波漲勢也引發了關於投資者是否正盲目跟風買入的爭論。英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳本周則試圖消除這些疑慮，並宣稱願意押注AI熱潮的投資者將獲得「驚人」回報。

市場憂慮AI公司盈利能力

不過，達里奧指出，當投資需要兌現回報時，泡沫就會破裂，而且市場對AI公司的盈利能力亦感到擔憂。他又指，「刺破泡沫的過程，關鍵在於將財富轉化為金錢」，而即使AI是一項很棒的技術，但如今市場「正遵循著這樣的發展路徑」。